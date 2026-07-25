Lucrecia y Nelson González anuncian el lanzamiento de "Azul La Rumba"

Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.

MIAMI.- La cantautora cubana Lucrecia anunció el lanzamiento del sencillo Azul La Rumba, una pieza que forma parte del disco Entre Nos del maestro Nelson González . El anuncio lo hizo la artista a través de las redes sociales.

La pieza llegará a todas las plataformas digitales de música el 31 de julio.

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"Estrenada el 20 de Septiembre de 2025, celebrando la Hispanidad en nuestra cita obligada Lehman Center for the Performing Arts en el Bronx. Es una tremenda descarga en un estudio de New York", reza el mensaje que Lucrecia compartió junto a una fotografía con el compositor, director y leyenda de la salsa.

Producción

Lucrecia agradeció a Ditto Music Espanol, Omer Pardillo, a los percusionistas Giovanni Hidalgo y Orestes Vilató, y al bajista Andy González.

"Todo un privilegio cantar con las Leyendas de la Salsa", manifestó la intérprete.

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Azul La Rumba fue grabada en Latin Song Productions en Barcelona.

El sencillo también forma parte de la banda sonora del film As You Like It - Like That!, ganadora del Philadelphia Latino Arts & Film Festival 2026 y dirigida por Isabel Custer.

"La Salsa necesita esta gran descarga", concluyó la artista.