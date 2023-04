Shakira se despide de Barcelona e inicia residencia en Miami

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre: 'nos vemos en las curvas'", finalizó la intérprete de 46 años.

Desde que Shakira llegó a un acuerdo durante su separación con Gerard Piqué, la colombiana dejó claro su deseo de mudarse a Miami para iniciar un nuevo capítulo de su vida junto a sus hijos y padres.

Según Vanitatis, debido a las complicaciones de salud que han padecido los padres de la cantante en las últimas semanas, la mudanza a la ciudad será primero entre la artista y sus hijos -Milán, de 11 años, y Sasha, de 9-, y, posteriormente, viajarán sus padres desde Barcelona, España.

Propiedad en isla privada de Florida

En la ciudad, la colombiana tiene una mansión ubicada en North Bay Road Drive donde tiene como vecinos a Jennifer López, Ricky Martin y Matt Damon.

La propiedad se encuentra a pocos minutos de las famosas Venetian Islands e Indian Creek, donde tiene propiedades Julio Iglesias.

Pero, ¿cómo es la mansión de la intérprete de éxitos como Hips Don't Lie valorada en más de 16 millones de dólares?.

"La casa cuenta con casi 800 m2 repartidos en dos plantas. La edificación no escatima detalles: amplias habitaciones, gimnasio perfectamente equipado, una mesa de billar blanca –a juego con el resto de la casa, con un aspecto pulcro y luminoso– y una gran piscina", reseñó el periódico español ABC.

A estas instalaciones se suman detalles como camas balinesas y dos porches que hacen juego con el ambiente costero que emana los exteriores de la propiedad.

"La madera, el mármol, la pizarra y la piedra caliza son algunos de los materiales utilizados en la casa de la cantante, siempre sin perder el aire limpio y minimalista en todo el complejo", indicó ABC.

