Shakira incluye a sus hijos en interpretación de "Acróstico" en Río de Janeiro

Fue durante la canción Acróstico, pieza compuesta e interpretada por la colombiana junto los pequeños, que el concierto tuvo un momento emotivo.

Aunque los niños no salieron al escenario, sí estuvieron presentes por medio de una grabación en la que cantan sus partes de la canción y que fue proyectada en las pantallas que se montaron en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Según reseñó la revista ¡HOLA!, el público ovacionó la actuación de los niños, un momento que conmovió a Shakira, quien agradeció el gesto de los fanáticos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HOLA! USA (@holausa)

Apoyo mutuo

Shakira anunció semanas atrás el proyecto musical de Milan y Sasha, quienes grabaron un disco en colaboración de otros nóveles artistas.

"Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. The One, Sasha cantando y Milan en la batería y en It's all for you, Milan cantando junto a otros jóvenes talentos", escribió.

Asimismo, Milan y Sasha no temen demostrar el amor que sienten hacia su madre ni lo orgullosos que están de ella; pues desde que la artista colombiana regresó a vivir a Miami, los pequeños la han acompañado con emoción a todas sus presentaciones.

Y la noche de la 67 edición del Grammy no fue la excepción. Shakira llegó acompañada de sus pequeños de 12 y 10 años, respectivamente; ambos luciendo un esmoquin con chaqueta plateada y pajarita.

Tras el evento, la artista fue abordada por varios miembros de la prensa y en una de las entrevistas, fue Milan, el mayor, quien tomó la palabra para expresar lo emocionados que estaban su hermano y él por los logros que su madre está alcanzando en esta nueva etapa de su carrera artística.

"Estamos super, súper orgullosos de ella. Ella se robó el show. Es la mejor, la mejor", dijo con confianza al reportero del Grammy, mientras su madre reía.