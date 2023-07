Shakira llega a desfile en París con contundente mensaje

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

La cantante Camila Cabello también asistió a la presentación de la colección primavera verano 2024 de la casa de moda, y se sentó junto a la colombiana. Ambas posaron felices en una fotografía que Shakira compartió en su cuenta de Instagram.

El llamativo atuendo de Shakira se ha hecho viral, y sus seguidores han comenzado a sacar conclusiones sobre el significado que puede tener la prenda. Algunos aseveran que hace referencia a su tema No (2005), pieza que dice: "No, no intentes disculparte / No juegues a insistir / Las excusas ya existían antes de ti / No, no me mires como antes / No hables en plural / La retórica es tu arma más letal".

No obstante, una seguidora aseguró que tanto el traje como el encuentro con Cabello no es coincidencia, y apeló a la posibilidad de una colaboración musical entre ambas artistas. "Shakira no hace nada sin planificar. Estoy seguro que esto tiene que ver con una colaboración con Camila", comentó en la publicación de la cantante.

Shakira ha sorprendido en los últimos meses con varias colaboraciones, desde su tema con Rauw Alejando, Te felicito, hasta la catarsis que protagonizó en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Recientemente, la colombiana lanzó junto a su compatriota Manuel Turizo el tema Copa Vacía, una producción pop-reguetón que habla sobre el amor no correspondido.

