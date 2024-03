Shakira sobre nuevo álbum: "Me ha costado tantas subidas y bajadas"

El nuevo material discográfico de la autora de Pies descalzos incluye 15 temas, en los que la cantante volcó muchas de sus emociones tras la ruptura de la relación de 12 años que sostuvo con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

Se trata de un álbum en el que la colombiana volvió a mostrar su esencia artística retomando a esa “antigua Shakira” que entregó canciones como Antología, Si te vas, Dónde están los ladrones o Un día de enero. Pero, a la vez, renace y se reinventa con este disco coqueteando con otros géneros. Un álbum con el que vuelve a demostrar su estatura como artista luego de haber sacrificado su carrera por dedicarse a su familia, según ha revelado en entrevistas.

Ahora, con Las mujeres ya no lloran, llega una Shakira que supo recoger sus pedazos rotos y volverlos a armar a través del poder de la música. Es un álbum que emana vulnerabilidad, pero también fuerza y resiliencia. Y que le sirvió como refugio o desahogo mientras enfrentaba el desamor. Y es que sus vivencias en el amor siempre le han servido como fuente de inspiración.

El disco contiene colaboraciones con Bizarrap, Rauw Alejandro, Grupo Fronteras, Ozuna, Karol G, Manuel Turizo, Fuerza Regida y Cardi B. Tambien cuenta con la participación de los hijos de la artista, Milan y Sasha.

Tal como ella misma ha dicho, Las mujeres ya no lloran es el resultado de un proceso sanador de transformación.

“Faltan tres minutos para el lanzamiento de este álbum que me ha costado tantos meses de trabajo y tantas subidas y bajadas, pero ahí han estado ustedes acompañándome. Así que, como bien saben, es un álbum que es la materialización de un proceso alquímico y sanador, en donde se han transformado tantas emociones, como el dolor en resiliencia, la rabia en amor, la frustración en creatividad. Pero es un proceso que no he hecho sola, me han acompañado tantísimas personas, todos ustedes que han estado ahí sosteniendo un diálogo sanador en el que he estado expresando mis vivencias. Y en los momentos en los que esta loba estuvo aullando, ustedes estuvieron ahí sanándome. Ha sido un diálogo y un vaivén este álbum. Y eso es lo que lo hace más especial: que no lo he creado sola”, dijo Shakira ante invitados y medios locales e internacionales.

“Y mi sueño con este álbum es que pueda acompañar a muchos de ustedes a atravesar momentos, porque ese es el destino de un álbum: acompañar a las personas en sus vivencias y convertirse en el soundtrack de muchos. Y ojalá que a través de este álbum puedan celebrar, reír, bailar y encontrar su propia fuerza, así como yo he encontrado mi propia fuerza”, agregó.

Shakira también agradeció a los artistas que se sumaron a la producción discográfica, entre ellos Cardi B, con quien grabó su nuevo tema Puntería, cuyo videoclip fue proyectado al tiempo que la cantante se despedía.

“Ha sido una súper experiencia trabajar con ella (Cardi B), conocerla como artista, la artistaza que es”, dijo.

Asimismo, la colombiana celebró el éxito del álbum, que el mismo día del lanzamiento logró la denominación de siete veces Platino.

“No, pero ¿cómo va a ser?”, expresó asombrada, mientras observaba la placa que Sony Music le presentó poco antes de retirarse de la tarima.

Las mujeres ya no lloran

1- Puntería (con Cardi B)

2- La fuerte (con Bizarrap)

3- Tiempo sin verte

4- Cohete (con Rauw Alejandro)

5- Entre paréntesis (con Grupo Frontera)

6- Cómo, dónde y cuándo

7- Nassau

8- Última

9- Te felicito (con Rauw Alejandro)

10- Monotonía (con Ozuna)

11- Music Sessions, Vol.53 (con Bizarrap)

12- TQG (con Karol G)

13- Acróstico (Milan y Sasha)

14- Copa vacía (con Manuel Turizo)

15- El jefe (con Fuerza Regida)