Shakira pospone su mudanza a Miami

Según la información suministrada por la plataforma, los médicos de la clínica Teknon de Barcelona, donde se encuentra su progenitor, le recomendaron esperar a que Mebarak se encuentre más estable y tenga fuerzas para someterlo al viaje.

"Debido a su delicado estado de salud, el equipo médico de la clínica Teknon de Barcelona, encargado de su cuidado este último año, ha desaconsejado a su familia el viaje al continente americano, pese a que en un primer momento, no existía ninguna objeción por su parte, siempre y cuando se tuvieran en cuenta ciertas y lógicas precauciones", comentaron las animadoras del podcast.

Asimismo, añadieron que si Shakira decide viajar deberá hacerlo en un avión equipado con asistencia médica y acompañada de personal de salud que pueda brindar a su padre la atención que necesite.

No obstante, la alteración no significa que la barranquillera no se mude. Laura Fa y Lorena Vásquez agregaron que se estima que la intérprete de Monotonía retome sus planes a entre marzo o junio, fecha en la que sus hijos terminan el año escolar.

Durante el 2022, el padre de Shakira fue ingresado en varias oportunidades al hospital, luego de que sufriera una caída que le afectó la cadera. En octubre también se dijo que William Mebarak, de 91 años, fue ingresado por un derrame cerebral.

