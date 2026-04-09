Shakira revela reglas digitales que impone a sus hijos en casa

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

MIAMI.- En una reciente entrevista con Henar Álvarez para el canal RTVE Play, Shakira conversó sobre el esquema estricto que ha implementado en su hogar para proteger el bienestar emocional de sus hijos , Milan y Sasha, frente a la constante exposición tecnológica.

"Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora", relató la cantante al detallar cómo gestiona el tiempo de sus pequeños frente a los dispositivos electrónicos.

MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu

MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu WANNA: la apuesta colombiana que se posiciona en la nueva ola global del género urbano

Para la barranquillera, establecer estas normas no es un acto de restricción arbitraria sino una medida de salud mental necesaria en la era moderna.

Su objetivo principal es que los niños logren un equilibrio saludable priorizando las vivencias fuera de la pantalla y manteniendo una conexión genuina con su entorno cotidiano.

Protección de la fama

Dentro de este esquema de crianza, existe una plataforma que ha sido vetada por completo debido a la falta de regulaciones adecuadas para menores de edad. Shakira se mantiene firme en esta postura mientras observa cómo diversos países comienzan a legislar sobre el acceso de los niños a contenidos digitales sin supervisión.

"Les prohibí YouTube directamente. Espero que pronto tomen determinaciones como las que están tomando en Australia. Recientemente en España también, me parece muy bien. Pero ellos también lo van entendiendo así", explicó la artista durante su charla con Henar Álvarez.

Además de las limitaciones técnicas, existe un pacto de confianza sobre la privacidad familiar. Milan y Sasha comprenden perfectamente que no deben rastrear noticias relacionadas con sus padres en internet, una decisión clave para mantenerlos al margen de los rumores que circulan desde la separación de la cantante y Gerard Piqué en el año 2022.

"Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples. Saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice. Que la verdad no está en las redes sociales. Que tampoco hay que ir buscando su nombre ni el mío, ni el de su padre porque ¿para qué?", reflexionó la intérprete sobre la filosofía que impera en su casa.

Esta conducta de evitar la toxicidad digital es un hábito que la propia Shakira practica en su vida diaria. Ella prefiere ignorar los comentarios externos y centrarse exclusivamente en los mensajes positivos que recibe de su audiencia para mantener su energía intacta.

"Yo no lo hago, yo no me meto a ver qué dice la gente de mí. Yo solamente le digo a mi equipo, mándenme las cosas bonitas. Todo lo bonito me lo mandan. Yo me lleno de energía. Yo no me entero de nada, pero de nada, es nada", concluyó la estrella con total sinceridad.