lunes 18  de  mayo 2026
POLÉMICA

Shakira sobre fallo de la justicia española: "Nunca hubo fraude"

La intérprete aseveró que fue tratada como culpable durante casi una década y acosada con el objetivo de dañar su reputación

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de ocho años luchando contra la justicia de España, Shakira ha salido victoriosa en el caso contra la Hacienda. Finalmente, la Audiencia Nacional falló a favor de la cantante colombiana y anuló las sanciones tributarias impuestas por la Agencia Tributaria Española.

Ahora, Hacienda está obligada a regresarle a Shakira 60 millones de euros que se cobró en impuestos y sanciones de forma indebida.

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Tras la resolución, la barranquillera emitió un comunicado en el que expresó su gratitud con la justicia.

"Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio", inicia el texto.

"Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto".

"Hoy, esa narrativa se derrumba"

La intérprete de éxitos como Antología, Hips Don't Lie, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y Waka Waka, aseveró que fue tratada como culpable durante casi una década y acosada con el objetivo de dañar su reputación.

"Sin embargo, durante casi una década fui tratada como culpable. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

La Loba manifestó que este triunfo lo dedica a los ciudadanos que han sido víctimas de Hacienda y espera que el caso marque un precedente.

"Hoy, esa narrativa se derrumba, y lo hace con toda la fuerza de una sentencia judicial. Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional. Esta victoria está dedicada a ellos".

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