lunes 18  de  mayo 2026
CONTROVERSIA

Ministro español respalda a funcionarios de Hacienda tras sentencia de Shakira

El ministro ha insistido en que hay una política "consistente" del Gobierno, de las administraciones y de las autoridades fiscales para que todo el mundo contribuya

La cantante colombiana Shakira.&nbsp;

La cantante colombiana Shakira. 

Cortesía/Eighteen10 Team / Sony Music Latin
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, mostró este lunes su confianza hacia los funcionarios de Hacienda tras conocerse que la justicia ha dado la razón a Shakira y que el erario público tendrá que devolver a la cantante colombiana 60 millones de euros (70 millones de dólares).

La Audiencia Nacional de España considera que la Administración no ha podido acreditar que la cantante permaneciera en 2011 más de 183 días en territorio español, lo que le habría obligado por ley a tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

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En una sentencia, que la Agencia Tributaria española recurrirá, la Audiencia Nacional entiende que la estancia en España de Shakira fue de 163 días y no de más de 183, e insta a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros.

Todo ello después de que la artista colombiana hubiera aceptado en 2024 una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante un tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evitó la prisión y le ahorró un largo juicio.

Tras conocer la sentencia, la cantante ha deseado que esta "siente un precedente para Hacienda" y ha lamentado el "señalamiento público" sufrido y que se le tratase "como culpable".

Reacción

Durante una rueda de prensa para presentar un programa cinematográfico impulsado por su Ministerio, Urtasun ha sido preguntado por la sentencia de Shakira, y ha señalado que "todas las personas que trabajan y viven en este país deben de cumplir sus obligaciones tributarias, independientemente del nivel de renta".

También ha insistido en que hay una política "consistente" del Gobierno, de las administraciones y de las autoridades fiscales para que todo el mundo contribuya.

"Y en este caso, como en muchos otros, nuestras autoridades, nuestros funcionarios y nuestros auditores de Hacienda cuentan con toda nuestra confianza para hacer las labores que corresponden para hacer cumplir ese mandato constitucional", ha añadido del ministro español de Cultura.

FUENTE: EFE

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