Shakira rompe récord de la gira más lucrativa para un artista hispano

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

MIAMI.- La superestrella Shakira ha vuelto a hacer historia al establecer un nuevo récord Guinness con su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran. Según datos publicados por Billboard, este tour se ha convertido en el más lucrativo de todos los tiempos entre artistas de origen hispano al recaudar la impresionante cifra de 421,6 millones de dólares.

Desde su inicio en febrero de 2025, la artista colombiana logró vender 3,3 millones de entradas en 86 presentaciones alrededor del mundo, consolidando su dominio absoluto en la industria del entretenimiento en español.

En declaraciones a Billboard, la barranquillera expresó su profunda gratitud por alcanzar este hito tras tres décadas de carrera profesional. Shakira reconoció que la industria musical ha experimentado un crecimiento masivo desde sus comienzos y calificó como algo increíble el hecho de superar los registros de otros grandes referentes que históricamente han recorrido América Latina y España.

Para la artista este logro es un testimonio de la lealtad y la pasión de sus seguidores, quienes según sus propias palabras dan sentido a todo su esfuerzo y trabajo.

"Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, expresó.

Artista legendaria

El ascenso de la colombiana hacia este récord mundial superó la marca previa que ostentaba Luis Miguel con su gira de 2023 y 2024.

El momento decisivo ocurrió durante su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires, donde las cifras acumuladas sobrepasaron los 409 millones de dólares necesarios para liderar el ranking histórico.

Con este resultado Shakira deja atrás los récords establecidos anteriormente por figuras como Bad Bunny y Karol G, situándose en una posición privilegiada dentro de la música latina.

La magnitud de este tour refuerza el estatus de la cantante como una fuerza global imparable, ya que sus ingresos totales de por vida superan ahora los 500 millones de dólares en conciertos reportados.

Al cierre del año 2025, Shakira se posicionó en el primer lugar de la lista de giras latinas más lucrativas y obtuvo el segundo puesto mundial en ventas totales de boletos.