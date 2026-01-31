Confirman estreno de nueva entrega de "Rápidos y Furiosos" para 2028

MIAMI. - Universal ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de la próxima entrega de la exitosa saga de acción Rápidos y Furiosos, ahora titulada Rápidos para Siempre, para el 17 de marzo de 2028. El actor y productor de la franquicia, Vin Diesel , también compartió la noticia en Instagram.

Diesel publicó una foto suya con el difunto Paul Walker , amigo y compañero de reparto, durante la primera película de la franquicia Rápidos y Furiosos (2001).

"Nadie dijo que el camino sería fácil... pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado... Y un legado... perdura para siempre", escribió el actor que interpreta a Dominic Toretto.

En los últimos 25 años, las películas de Rápidos y Furiosos han recaudado un total de 7.300 millones de dólares, convirtiéndolas en la franquicia más rentable y longeva de Universal. Rápidos y Furiosos 7, estrenada en 2015, es la entrega más taquillera con 1.500 millones de dólares, mientras que Rápidos y Furiosos X, de 2023, recaudó 704 millones de dólares.

Estos éxitos de taquilla de alto octanaje también se han expandido a una multitud de otras ofertas, incluyendo una serie animada y el spin-off Hobbs & Shaw.

La actualización de Rápidos para Siempre llega tras meses de especulaciones sobre cuándo Toretto y su equipo, conformado por Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang y Jason Statham, volverían a subirse a sus impresionantes autos tras el explosivo final de Rápidos y Furiosos X.

Los emocionantes minutos finales la película muestran a Dom conduciendo por la ladera de una presa y cayendo al agua, mientras él y su hijo, el pequeño Brian (Leo Abelo Perry), corren para escapar de una trampa tendida por el villano Dante (Jason Momoa), quien arma una serie de bombas. Luego, la película se corta a negro. Siguen dos escenas de créditos, que anticipan los alucinantes regresos de Hobbs (Dwayne Johnson) y Gisele (Gal Gadot).

La espera de cinco años entre ambas películas será el período más largo de producción desde que comenzó la franquicia en 2001.