sábado 31  de  enero 2026
CINE

Confirman estreno de nueva entrega de "Rápidos y Furiosos" para 2028

Vin Diesel confirmó la noticia al compartir en Instagram una fotografía suya junto al fallecido actor y compañero de reparto, Paul Walker

El actor Vin Diesel en una escena de la saga Fast and Furious.&nbsp;

El actor Vin Diesel en una escena de la saga "Fast and Furious". 

Unviersal Pictures/ Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Universal ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de la próxima entrega de la exitosa saga de acción Rápidos y Furiosos, ahora titulada Rápidos para Siempre, para el 17 de marzo de 2028. El actor y productor de la franquicia, Vin Diesel, también compartió la noticia en Instagram.

Diesel publicó una foto suya con el difunto Paul Walker, amigo y compañero de reparto, durante la primera película de la franquicia Rápidos y Furiosos (2001).

Lee además
Modelos presentan creaciones para Chanel durante el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2025-26 en París, el 8 de julio de 2025. 
MODA

Semana de la Alta Costura empieza en París con creaciones de Chanel y Dior
La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.
TELEVISIÓN

"Carlota", nueva serie protagonizada por Belinda, inicia rodaje en España

"Nadie dijo que el camino sería fácil... pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado... Y un legado... perdura para siempre", escribió el actor que interpreta a Dominic Toretto.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Vin Diesel (@vindiesel)

Clásico de acción

En los últimos 25 años, las películas de Rápidos y Furiosos han recaudado un total de 7.300 millones de dólares, convirtiéndolas en la franquicia más rentable y longeva de Universal. Rápidos y Furiosos 7, estrenada en 2015, es la entrega más taquillera con 1.500 millones de dólares, mientras que Rápidos y Furiosos X, de 2023, recaudó 704 millones de dólares.

Estos éxitos de taquilla de alto octanaje también se han expandido a una multitud de otras ofertas, incluyendo una serie animada y el spin-off Hobbs & Shaw.

La actualización de Rápidos para Siempre llega tras meses de especulaciones sobre cuándo Toretto y su equipo, conformado por Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang y Jason Statham, volverían a subirse a sus impresionantes autos tras el explosivo final de Rápidos y Furiosos X.

Los emocionantes minutos finales la película muestran a Dom conduciendo por la ladera de una presa y cayendo al agua, mientras él y su hijo, el pequeño Brian (Leo Abelo Perry), corren para escapar de una trampa tendida por el villano Dante (Jason Momoa), quien arma una serie de bombas. Luego, la película se corta a negro. Siguen dos escenas de créditos, que anticipan los alucinantes regresos de Hobbs (Dwayne Johnson) y Gisele (Gal Gadot).

La espera de cinco años entre ambas películas será el período más largo de producción desde que comenzó la franquicia en 2001.

Temas
Te puede interesar

"Las niñas duermen del otro lado", y la poesía está despierta en Zoé Valdés

Archivos Epstein revelan nuevas fotos comprometedoras del expríncipe Andrés

Fela Kuti es el primer africano que recibirá un Grammy a su trayectoria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y contralor de Miami-Dade.
ENTREVISTA

Secretario de las cortes supervisa revocatorio y dos auditorías en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
DIPLOMACIA

Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. 
ESTIMACIONES

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.
EL INFIERNO EN LA TIERRA

Soledad, frío y encierro extremo: así describe exnarcotraficante colombiano la cárcel de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
PLAN POR ETAPAS

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela