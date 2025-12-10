Milan y Sasha suben al escenario junto a Shakira en Argentina

MIAMI.- Shakira protagonizó un emotivo e inesperado momento familiar durante su presentación en Buenos Aires , Argentina, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025. Cerca del cierre de su actuación, la cantante recibió en el escenario a sus hijos, Milan y Sasha.

Las imágenes, rápidamente viralizadas en redes sociales, mostraron a los niños abrazando efusivamente a Shakira, quien se encontraba visiblemente conmovida y emocionada por el gesto. La artista, conocida por mantener la vida de sus hijos en relativa privacidad, no pudo contener las lágrimas mientras el público ovacionaba a su familia.

El encuentro tuvo lugar mientras la artista interpretaba la balada Acróstico, un momento que se convirtió en uno de los puntos culminantes de la noche en el estadio Vélez Sarsfield, que reunió más de 50.000 personas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billboard AR (@billboardar)

Gira

Este suceso ocurre en un contexto de intensa agenda profesional para Shakira, quien ha regresado a los escenarios con gran éxito.

La gira actual de la cantante colombiana representa su regreso triunfal a los escenarios internacionales después de varios años de pausa prolongada y de enfrentar desafíos personales y legales, marcando un hito en su carrera con shows agotados a lo largo de América del Norte, Lationamerica y Europa.

Esta serie de conciertos no solo celebra su extenso catálogo de éxitos, sino que también sirve como plataforma para presentar su material más reciente, el álbum de 2024 Las Mujeres Ya No Lloran.

De hecho, Acróstico es uno de los temas principales del proyecto discográfico, el cual la cantante dedicó a sus dos hijos con el futbolista Gerard Piqué. Los chicos también fueron los protagonistas del video musical de la canción.

“La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, compartió la artista en aquel momento