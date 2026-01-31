sábado 31  de  enero 2026
"Carlota", nueva serie protagonizada por Belinda, inicia rodaje en España

La producción de HBO Max reimagina el momento en que los aristócratas europeos entran en conflicto con los valores del Segundo Imperio Mexicano

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris "Walk Your Worth" como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.

AFP/Julien De Rosa

CIUDAD DE MÉXICO.- La miniserie mexicana Carlota, que abordará el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), arranca su rodaje en España con la cantante Belinda en el rol protagónico y el español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, último emperador de México.

De acuerdo con información compartida por HBO Max y Sony Pictures Television, la producción reimagina el momento en que los aristócratas europeos, con sus ideales progresistas, entran en conflicto con los valores y el control de la corte.

Con la creatividad de Carlos Quintanilla Sakar (Control Z) y la guionista Adriana Pelusi (Nadie nos va a extrañar), esta miniserie (rodada en distintas locaciones de España y América Latina) promete “desafiar las narrativas históricas tradicionales” explorando el poder, la traición y la política.

Reparto de estrellas

El retrato de uno de los momentos más relevantes del México del siglo XIX contará con un elenco destacado en el ámbito hispanohablante, pues además de la participación de Belinda y Jaime Lorente (reconocido por su trabajo en La casa de papel), el actor español Miguel Ángel Silvestre dará vida al militar Van der Smissen, mientras que la mexicana Mabel Cadena interpretará a la princesa Josefa.

La serie estará dirigida por la dupla latinoamericana conformada por la mexicana Ana Lorena Pérez Ríos, quien participó en la codirección de la exitosa serie Como agua para chocolate, y el cubano-uruguayo Alejandro Bazzano, un veterano de la industria que ha estado al frente de producciones como La casa de papel e Inés del alma mía.

Con la producción de Sony Pictures Television, esta miniserie (que inicia su periodo de rodaje en España antes de trasladarse a otros destinos de América Latina) estará disponible próximamente en la plataforma HBO Max.

FUENTE: EFE

