viernes 8  de  mayo 2026
MÚSICA

Shakira suma nueva fecha en Madrid para un total de 12 conciertos

Las entradas estarán a la venta a partir del miércoles 13 de mayo a las 10:00h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy

MADRID.- Shakira anunció este viernes la ampliación de su residencia en Madrid con un concierto el día 9 de octubre con el que la artista colombiana ha programado ya doce actuaciones, que completan cuatro fines de semana consecutivos en la capital española.

Shakira, que acaba de reunir a más de 2,5 millones de personas en un concierto masivo en Copacabana (Brasil), ha organizado esta residencia en Madrid dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, con fechas confirmadas el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026.

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Las entradas estarán a la venta a partir del miércoles 13 de mayo a las 10:00h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La preventa en SMUSIC empieza el lunes 11 de mayo a las 10:00h y para los registrados en www.livenation.es desde el martes 12 de mayo a las 10:00h.

Gira

Este anuncio de la nueva actuación en Madrid llega después de que Shakira reuniera a más de dos millones y medio de personas en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino.

Concebido como una experiencia inmersiva, para la gira en España está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music, en el barrio madrileño de Villaverde, dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas", según sus promotores.

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China".

Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.

FUENTE: EFE

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