Shakira y Manuel Turizo estrenan tema "Copa vacía"

Copa vacía, al igual que las últimas canciones que ha lanzado Shakira, ha generado una gran incertidumbre, pues se desconoce si también hará referencia a sus últimas vivencias. No obstante, la colombiana ha elaborado una campaña mediática en torno a la canción, compartiendo detalles de lo que será.

El 9 de junio, Shakira publicó en su Instagram una fotografía de ella de espaldas en unas rocas y vestida como sirena, citando un fragmento de la canción Part of Your World de la película de Disney The Little Mermaid (La Sirenita). "You want thingamabobs? I got twenty… (¿Quieres cosillas? Tengo veinte…)", escribió.

Recientemente, también dejó ver que el videoclip de esta canción promete toda una experiencia cinematográfica, pues el 20 el 20 de junio publicó el flyer oficial. "Hicimos una película ‍@manuelturizo. 'COPA VACIA' llega este 29 DE JUNIO 8:00 PM", sostuvo.

Shakira regresa a la escena musical con Copa vacía, luego de su lanzamiento Acróstico, una carta abierta que escribió a sus hijos, y en la cual los pequeños Milan y Sasha forman parte de la producción cantando y tocando el piano junto a ella.

Con esta canción, la cantante expone a través de la música lo que sus pequeños significan para ella, y cómo su presencia ha sido motivo de alegría y fortaleza en medio de las tempestades.

