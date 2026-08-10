Héroes5: la nueva boyband de Puerto Rico

MIAMI.- Puerto Rico está viendo nacer un nuevo grupo de estrellas: Yadriel, de 12 años, Isaac y Alek, de 11 respectivamente, y Leandro, de 8, son los integrantes de Héroes5 , una agrupación infantil que busca conectar con niños y jóvenes de todo el mundo a través de un sonido fresco.

En una entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, los pequeños explicaron que toda su vida han sentido interés por la música, lo que los motivó a audicionar para ser parte del grupo.

"A mí me gusta la música desde chiquito", recordó Yadriel. "A mí también, desde mis 3 años, me gustaba cantar la ranchera y el karaoke", siguió Isaac.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @heroes5pr

Por su parte, Alek señaló que empezó a cantar desde temprana edad y sus padres al ver el talento, lo inscribieron en una escuela de canto.

Los pequeños llegaron a la agrupación luego de participar en unas audiciones abiertas. "Encontramos la oportunidad de poder unirnos a este grupo y aquí estamos todos juntos".

Nuevos héroes

La agrupación ya cuenta con el primer sencillo promocional Nuevos Héroes, una pieza que busca invitar a los oyentes a disfrutar de la música que esta boyband tiene para compartir.

Aunque en el sencillo se aprecia un género pop, los protagonistas de esta generación de artistas confiesan que sus gustos van mucho más allá: baladas, bachata, salsa y rancheras, son algunos de los géneros musicales que estos niños disfrutan cuando están en casa.

Detrás de la producción de Nuevos héroes yace un equipo comprometido con brindarle a los más pequeños canciones que marcarán una etapa importante de sus vidas: Edwin Morales, como productor ejecutivo y fundador de Last Heroes Entertainment, junto al productor musical y manager Carlos De Juan, la vocal coach Camille Iliany, el coreógrafo Carlos Bonilla “Charlie B”, la asesora de imagen Wiwi Rivera y la agencia creativa Wonderberg Studio.

"La canción de Nuevos Héroes se hizo para atraer a un público a que le guste nuestra música y para llevar un mensaje bonito a esos niños y niñas que quieren escuchar nuestra música", comentaron.

Con la inocencia que los caracteriza, confesaron que al momento de entrar al estudio y grabar el sencillo sintieron un poco de nervios.

"Al principio, antes de empezar, yo sentí un poquito de nervios, pero ya cuando empecé a grabar pues me solté y seguí. Pero la verdad yo sentí como si eso fue un un sueño en esta realidad porque es lo que más me gusta hacer y la primera vez que lo hice".

El sentimiento fue compartido por todos sus compañeros, quienes agregaron que aunque no tienen una rutina especial para relajarse antes de entrar al estudio, sí coincidieron en que los ejercicios de respiración les ayuda a relajarse y concentrarse en el trabajo.

Además, señalaron que antes de hacer la grabación oficial, ya habían sido llevados al estudio para familiarizarse con el equipo.

"El equipo de trabajo nos ha dado mucho apoyo. Si nos sentimos nerviosos, pues nos tratan de relajar y decirnos cómo van a pasar las cosas, y la verdad es que nosotros en equipo nos sabemos calmar superbién, nosotros nos nos damos apoyo a nosotros mismos, siempre queremos que el grupo salga bien".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @heroes5pr

Yadriel, Isaac, Alek y Leandro coinciden en que la receptividad del tema ha sido positiva y tanto familiares como amigos los han apoyado desde que el mismo llegó a las plataformas digitales el 17 de julio.

Sobre los próximos proyectos, los pequeños enfatizaron que ya tienen otros dos temas grabados que aún no han visto luz, pero que próximamente lo harán.

Con el encanto que los caracteriza, enviaron un mensaje de ánimo a todos los niños, invitándolos a no rendirse y perseguir sus sueños.

"Si tienen un deseo o algo que quieran hacer, no se rindan y sigan para adelante. Y también también le queremos dar un un mensaje a todos esos niños que es que los invitamos a que vengan con nosotros a cantar y que disfruten de la vida".