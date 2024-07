Shannen Doherty, estrella de "Beverly Hills: 90210", fallece a los 53 años

"La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide su privacidad en este momento para que puedan llorar en paz", continuó Sloane.

A la estrella de Beverly Hills 90210 le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015 y habló con franqueza con la revista en noviembre de 2023 sobre su cáncer de mama en etapa 4, que para entonces se había extendido a sus huesos, diciendo en ese momento que no "quería morir".

“No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, le dijo a People. "Simplemente no he terminado".

Tras su diagnóstico de 2015, la actriz reveló en abril de 2017 que había entrado en remisión, aunque en 2019 el cáncer regresó. Al año siguiente, Doherty anunció su diagnóstico de cáncer metastásico en etapa 4. Luego, en junio de 2023, la actriz compartió que el cáncer se había extendido al cerebro y que se había sometido a una cirugía.

En junio de 2023, compartió en Instagram que el cáncer se había extendido a su cerebro y que cinco meses antes se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor cerebral, al que había llamado Bob. "Tuvieron que extirparlo y diseccionarlo para ver su patología", dijo en agosto de 2023.

"Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida". Pese a eso, la actriz se mostró decidida a seguir trabajando mientras vivía con la enfermedad.

“No tengo idea de cuánto tiempo estaré en quimioterapia. ... Eso no es algo que yo pueda predecir, no es algo que mis médicos puedan predecir. Y da miedo, es como una gran llamada de atención”, dijo Doherty en un episodio de finales de junio de su podcast “Let’s Be Clear”, en el que agregó que un cambio reciente en la forma de sus células cancerosas le abrió la puerta a nuevos protocolos de tratamiento. “Probablemente por primera vez en un par de meses, me siento esperanzada porque ahora hay muchos más protocolos, si bien ya antes tenía esperanzas —pero me estaba preparando”.

Originaria de Memphis, Tennessee, Doherty se mudó a Los Ángeles con su familia a los 7 años y, a los pocos años, se convirtió en actriz.

“Fue completamente mi decisión”, dijo a The Associated Press en una entrevista en 1994. “Mis padres nunca me obligaron a hacer nada. Ellos me apoyan. Realmente no importaría si fuera una jugadora de fútbol profesional; ellos seguirían siendo igual de comprensivos y cariñosos”.

Como estrella infantil, trabajó constantemente en series de televisión como “La casa de la pradera”, en la que interpretó a Jenny Wilder. Cuando era adolescente, se desvió hacia la pantalla grande en “Girls Just Want to Have Fun” (1985) y “Heathers”.

En 1990, la actriz de cabello oscuro y ojos saltones obtuvo su papel más relevante como Brenda Walsh en el exitoso melodrama adolescente del productor Aaron Spelling ambientado en la elegante Beverly Hills. Su personaje y Brandon —protagonizado por el actor Jason Priestley—, el hermano gemelo de Brenda, eran oriundos de la región del centro-norte de Estados Unidos y vivían en Beverly Hills como peces fuera del agua.

Pero la fama de Doherty llegó con el escrutinio de los medios y relatos de arrebatos, consumo de bebidas alcohólicas e impulsividad —esta última sobre todo después de un matrimonio muy breve con Ashley, el hijo del actor George Hamilton. El segundo matrimonio de Doherty, en 2002, fue con Rick Salomon y fue anulado al año. En 2011, Doherty se casó con el fotógrafo Kurt Iswarienko. La actriz solicitó el divorcio en abril de 2023.

Durante el proceso de divorcio, la actriz había solicitado a su expareja Kurt Iswarienko una manutención conyugal de 15 mil 343 retroactivos para poder financiar su tratamiento contra el cáncer, y una ayuda de 9.100 dólares para pagar los honorarios de sus abogados.

Doherty alegó que su enfermedad le había impedido trabajar por lo que las regalías que había obtenido de trabajos del pasado se consumieron en el costoso tratamiento.

Salió de “Beverly Hills, 90210” al final de su cuarta temporada en 1994 (el programa se emitió hasta el 2000), supuestamente retirada por Spelling debido a conflictos con sus compañeros de reparto y retrasos crónicos.

FUENTE: Con información de agencias