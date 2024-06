Shiloh, hija de Angelina y Brad, solicita formalmente quitarse el apellido Pitt

La decisión toma por sorpresa a algunos de los seguidores del oscarizado actor, pues hace dos meses una fuente había asegurado que la joven tenía como plan mudarse con su padre al cumplir la mayoría de edad.

In Touch reseñó que Shiloh no tenía problemas con su padre y el plan tenía como objetivo seguir fomentando la buena relación que poseen. "(Ella) no está descontenta en la casa de Angelina, pero pronto cumplirá 18 años y desea cambiar las cosas. Además, adora a Brad y siempre ha sido la ‘niña de papá", reza la publicación.

La acción de Shiloh parece evidenciar que, al igual que sus hermanos, mantiene una relación difícil con su progenitor.

Conflicto entre Brad y sus hijos

De esta manera, Shiloh sigue los pasos de Maddox, de 22 años; Pax, de 20; y Zahara, de 19; quienes abiertamente se han opuesto a llevar el apellido de Brad y de forma legal o simbólica solo se presentan con el de Angelina y no hacen mención de su padre adoptivo.

En 2023, Zahara fue admitida en la hermandad Alpha Kappa Alpha del Spelman College de Atlanta, y al subir al escenario para presentarse a sus compañeros dijo: “Mi nombre es Zahara Marley Jolie”. El momento quedó grabado y se hizo viral en las redes sociales.

Recientemente, Vivienne, de 15 años, también omitió el apellido del actor durante la adaptación del musical de Broadway, The Outsiders, que produce Angelina.

La melliza participó en la puesta en escena y en el programa que fue repartido figuraba como Vivienne Jolie, en lugar de Jolie-Pitt. Hasta los momentos, se desconoce si esto se debe a una elección para crecer en el ámbito profesional, o si legalmente los mellizos, hijos menores de Brangelina, ya no ostentan el apellido del protagonista de El curioso caso de Benjamin Button.

Presuntamente, la relación entre Brad y sus hijos no volvió a ser la misma tras el incidente ocurrido en septiembre de 2016 en un viaje familiar, cuando durante el vuelo se suscitó una acalorada discusión entre los actores en la que se dijo que el intérprete había agredido físicamente a uno de sus vástagos.

Nuevas acusaciones

Sin embargo, a inicios del 2024, los abogados de Angelina presentaron una nueva demanda contra el actor en el que alegaban que los altercados y las agresiones físicas del actor hacia su expareja iniciaron mucho antes.

"Angelina Jolie está reflotando nuevas acusaciones en contra de Brad Pitt, esta vez alegando que la habría maltratado antes del incidente del avión que puso fin a su matrimonio. Aunque estamos escuchando una historia diferente", publicó TMZ.

"Si bien la historia de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia desde Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016, este vuelo marcó la primera vez que dirigió su abuso físico también hacia los niños. Jolie entonces lo dejó inmediatamente", plantearon los abogados de la intérprete, al no dar más detalles de los presuntos hechos antes de 2016.

No obstante, un guardia de seguridad que trabajo con la familia denunció días atrás que presuntamente Angelina alentó a sus hijos a evadir y faltar a los encuentros legales, reseñó la revista People que tuvo acceso a los documentos.