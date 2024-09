Silvestre Dangond retoma gira en EEUU con nuevas fechas en Florida

Orlando, FL: Kia Center – 21 de septiembre

Kia Center – 21 de septiembre Cúcuta, Colombia: Estadio General Santander – 28 de septiembre

Estadio General Santander – 28 de septiembre Salt Lake City, UT: Eccles Theatre – 17 de octubre

Eccles Theatre – 17 de octubre Los Ángeles, CA: The Novo – 18 de octubre

The Novo – 18 de octubre Miami, FL: Kaseya Center – 6 de diciembre

Durante estos meses, además de sus conciertos en Estados Unidos, Dangond ha cumplido con presentaciones internacionales que han seguido consolidando su éxito global al visitar países como Chile, Argentina y Perú.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SILVESTRE (@silvestredangond)

Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella

Además del tour, Silvestre sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un anuncio: el regreso de su colaboración con Juancho De la Espriella, quien fue su compañero musical durante varios años. Este reencuentro ocurrió en Bogotá, donde ambos trabajaron en la preproducción del próximo proyecto discográfico. Los fanáticos, conocidos como 'silvestristas', están emocionados por este junte, que ha generado expectativa debido al cariño hacia este dúo del vallenato.

“Como si el tiempo no hubiese pasado... el corazón sigue tocando la misma nota compadre @jmdelaespriella. Las cosas buenas solo necesitan tiempo. La música fluye, el alma vibra y el corazón se llena de agradecimiento. No sé cómo explicarlo, de verdad. Es una combinación de sentimientos que me llegan al alma. Esto es para ustedes con mucho amor, mi silvestrismo del alma", comentó el colombiano en las redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SILVESTRE (@silvestredangond)

"La segunda etapa de la gira promete momentos inolvidables y los fans de Silvestre Dangond ya cuentan los días para volver a vibrar con su música en vivo", aseguró el equipo del cantante en un comunicado.