"Sinners" y "One Battle After Another" favoritas para ser nominadas al Óscar

Se espera que ambas cintas acumulen una docena o más nominaciones, incluyendo categorías codiciadas como mejor película, mejor actor o la nueva, mejor casting

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024. 

 

 

AFP/Pedro Ugarte

LOS ÁNGELES.- Aunque Warner Bros esté a la venta, se espera que sus aclamados éxitos Sinners y One Battle After Another sean las grandes nominadas al Óscar, que serán anunciadas por la Academia este jueves. Se espera que ambas cintas acumulen una docena o más nominaciones, incluyendo categorías codiciadas como mejor película, mejor actor o la nueva, mejor casting.

La rara y envidiable posición de un único estudio a cargo de los dos claros favoritos para los Óscar llega, irónicamente, en lo que podría ser el último gran acto de Warner Bros como distribuidor independiente.

Warner Bros. es el objeto de una feroz puja entre Paramount Skydance y Netflix.

A pesar de las dificultades de su empresa matriz, Warner Bros Discovery, el histórico estudio de cine tuvo un año excepcional, en el que desafió la obsesión de Hollywood por las secuelas y apoyó propuestas originales de autor.

Sinners, una película de terror a ritmo de blues ambientada en el sur de Estados Unidos durante la segregación, es la pieza de Ryan Coogler, director de Black Panther.

Se espera que la cinta coloque a Michael B. Jordan en la competencia por el premio a mejor actor, con su interpretación de hermanos gemelos que enfrentan a vampiros y a racistas en el Mississippi de 1930. El filme podría ser nominado también en otras categorías, desde guión hasta banda sonora.

De acuerdo con el experto de premios de la publicación Variety, Clayton Davis, Sinners podría romper el récord de nominaciones para una única película. El récord actual es de 14 nominaciones conseguidas por cintas como Titanic y La La Land.

Pero en lo que va de esta temporada de premios, Paul Thomas Anderson, cuya ecléctica y formidable filmografía abarca desde Boogie Nights hasta There Will Be Blood, ha ganado prácticamente todos los galardones posibles por One Battle After Another.

El alocado thriller sobre un revolucionario retirado que cuida a su hija adolescente, en un entorno de radicalismo, redadas migratorias y supremacistas blancos, rompió el récord de nominaciones del Sindicato de Actores de Hollywood.

Con ella, el ganador del Óscar Leonardo DiCaprio espera conquistar este año su séptima nominación de la Academia.

Netflix está esperanzado en el Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, el drama del oeste Sueños de trenes y la sensación musical animada Las guerreras k-pop.

En cambio, la estantería de aspirantes a premios de la rival Paramount está visiblemente vacía.

El agente secreto

Con la expansión internacional del cuerpo de votantes de la Academia, la brasileña El Agente Secreto es una de las tres producciones filmadas en otros idiomas que podría competir no sólo por mejor película internacional, sino por mejor película, el galardón más importante de la noche.

Le acompañan la noruega Sentimental Value, y la ganadora de la Palma de Oro Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi, y que representa a Francia.

Sin embargo, Davis opina que hay "poco espacio" para que las tres se cuelen en la lista.

El brasileño Wagner Moura, de El agente secreto, que interpreta a un académico que intenta huir de una amenaza de muerte en el Brasil dictatorial de los años 1970, debe medirse con DiCaprio y Jordan en mejor actuación.

Pero el favorito de la categoría es Timothée Chalamet, cuyo papel como un jugador de ping-pong caprichoso, talentoso y ferozmente ambicioso en la Nueva York de los años 1950 en Marty Supremo ya le ha valido un Globo de Oro y premio de la Crítica, entre otros.

Mejor casting

Hamnet, una adaptación del libro homónimo que imagina a William Shakespeare en el duelo por la muerte de su hijo, debe también llevarse varias nominaciones.

Jessie Buckley, quien interpreta a Agnes, la sufrida esposa del poeta, parece estar en camino a competir por mejor actriz.

Probablemente le acompañará Emma Stone, quien interpreta a un extraterrestre en la conspirativa Bugonia, y la noruega Renate Reinsve del drama familiar Sentimental Value.

Este año entra en escena el nuevo premio al mejor casting, que honrará a los expertos en elegir a los actores para los proyectos antes de que las producciones comiencen.

Por ser una primera vez, no se sabe realmente qué buscan los votantes.

"¿Es el poder de atraer estrellas? ¿Cohesión del elenco? ¿Descubrir un nuevo talento?", se pregunta Davis.

Las nominaciones serán anunciadas el jueves a las 05:30 locales (13:30 GMT) en Los Ángeles, mientras que la 98ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo.

FUENTE: AFP

