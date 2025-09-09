martes 9  de  septiembre 2025
Sofía Lachapelle y Diario Las Américas presentan "Más Allá de la Noticia"

A partir del miércoles 10 de septiembre, nuestros lectores podrán conectarse a esta plataforma para mantenerse informados

La periodista Sofía Lachapelle. 

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La periodista Sofía Lachapelle se une al equipo de DIARIO LAS AMÉRICAS para presentar Más Allá de la Noticia, un podcast informativo semanal que promete combatir la desinformación a la que la comunidad se enfrenta debido a las redes sociales.

"Como ustedes saben, hoy día, la veracidad de la información está en peligro. ¿Por qué? Porque con un click en su teléfono u otro dispositivo podría parecer que estuviéramos bien informados. Pero no siempre es así", comentó Lachapelle.

A partir del 10 de septiembre, nuestros lectores podrán conectarse a esta plataforma para conocer lo que ocurre en el mundo. El programa puede sintonizarse cada miércoles a las 5:00 p.m..

"Va a ser un espacio donde hablaremos de la noticia, precisa, con datos importantes, pero también de muchas otras cosas porque de eso se trata la vida, de ir Más Allá de la Noticia".

