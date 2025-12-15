lunes 15  de  diciembre 2025
Sofía Lafuente presenta "Algo Real", adelanto de su próximo EP

Se trata del tercer sencillo del nuevo EP de la cantante, que está previsto para salir a comienzos del próximo año

Malabar Sound / Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Algo Real es el penúltimo adelanto del próximo EP de la cantante Sofía Lafuente. En este nuevo lanzamiento, la artista aborda una situación concreta: el momento en el que se toma la decisión de detener una dinámica que ya no funciona y recuperar claridad sobre lo que se desea.

Producida por Carlos Brandi, Oliver Kid y Rodrigo Crespo, Algo Real combina guitarras de inspiración noventera con una interpretación vocal contenida y precisa. El resultado es un track austero, directo y sin exceso de arreglos, coherente con la intención del tema.

“Esta canción nació el día en que entendí que poner límites también es una forma de avanzar, no es una canción sobre romper algo; es sobre reconocer cuándo ya no hay nada que sostener", expresa la artista en un comunicado.

Se trata del tercer sencillo de su EP, previsto para salir a comienzos del próximo año.

El proyecto continúa una línea que Sofía ha venido construyendo desde Eclipse (2024), donde empezó a perfilar una estética más íntima dentro del pop alternativo latino.

"A veces la claridad llega cuando por fin dejas de insistir en lo que no está funcionando. Este tema captura un proceso muy simple: dar un paso atrás para recuperar perspectiva", comenta.

Además de su carrera como artista, Sofía ha desarrollado un trabajo sólido como compositora para Sebastián Yatra, Morat, VIOLETA, ROBI y Marina Reche, entre otros.

También ha participado en sincronizaciones para Love Island USA y The Parisian Agency, ampliando la presencia de su obra fuera del circuito tradicional.

Algo Real promete a una Sofía más concreta, enfocada en decir lo necesario sin adornos.

