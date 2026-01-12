Sofia Richie revela el sexo de su segundo bebé

MIAMI.- Sofía Richie y su esposo, Elliot Grainge, se preparan para dar la bienvenida a un niño a su hogar. La diseñadora y socialité compartió en redes sociales imágenes del baby shower que tuvo y reveló que se encuentra en la dulce espera de un varón.

"Celebrando al futuro hermano de Eloise", escribió Richie Grainge en una historia de Instagram donde se aprecia el arreglo de una mesa con una vajilla con el grabado The Grainge Club, haciendo referencia a la familia. En su plato yacían unas tarjetas con su nombre y el de su primogénita.

Sofia Richie Sofia Richie comparte imagen y revela el sexo de su segundo bebé. Captura de pantalla/Instagram/@sofiagrainge

En otra postal compartida en la red social, la modelo posó luciendo una pijama amarilla con una bata larga de lunares amarillos y marrones. Sobre ella estaba el letrero dorado The Grainge Club y detrás se puede apreciar un pasillo elaborado con telas verdes que dan paso a un espacio con mesas.

Por las imágenes publicadas, se trató de un brunch con amigos y familiares cercanos. El espacio contó con una elegante y delicada decoración.

Embarazo

Richie Grainge y su esposo se casaron en 2023.

El 16 de octubre, Richie Grainge dio a conocer en Instagram que estaba esperando su segundo bebé. Se trató de una fotografía frente al espejo en la que deja ver su babybump y escribió:

"En camino a lanzar estos bebés + @srgatelier", escribió la hija del cantante Lionel Richie, haciendo referencia al nuevo integrante de la familia que crece en su vientre y a su marca de ropa SRG (iniciales de su nombre).