lunes 12  de  enero 2026
CELEBRIDADES

Sofia Richie revela el sexo de su segundo bebé

La modelo celebró con un brunch el baby shower de su segundo bebé, al que asistieron amigos y familiares cercanos

La modelo y diseñadora de moda Sofía Richie.&nbsp;

La modelo y diseñadora de moda Sofía Richie. 

Captura de pantalla/Instagram/@sofiagrainge
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Sofía Richie y su esposo, Elliot Grainge, se preparan para dar la bienvenida a un niño a su hogar. La diseñadora y socialité compartió en redes sociales imágenes del baby shower que tuvo y reveló que se encuentra en la dulce espera de un varón.

"Celebrando al futuro hermano de Eloise", escribió Richie Grainge en una historia de Instagram donde se aprecia el arreglo de una mesa con una vajilla con el grabado The Grainge Club, haciendo referencia a la familia. En su plato yacían unas tarjetas con su nombre y el de su primogénita.

Lee además
Selena Gómez y Miley Cyrus en los Golden Globes 2026.
VIRAL

Miley Cyrus y Selena Gómez protagonizan nostálgico reencuentro en los Golden Globes
El actor brasileño Wagner Moura posa en la sala de prensa con el premio al Mejor Actor en una Película Dramática por El Agente Secreto durante la 83ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026.
PREMIOS

Brasil celebra Globo de Oro a Mejor Película en lengua no inglesa por "El agente secreto"
Sofia Richie
Sofia Richie comparte imagen y revela el sexo de su segundo bebé.

Sofia Richie comparte imagen y revela el sexo de su segundo bebé.

En otra postal compartida en la red social, la modelo posó luciendo una pijama amarilla con una bata larga de lunares amarillos y marrones. Sobre ella estaba el letrero dorado The Grainge Club y detrás se puede apreciar un pasillo elaborado con telas verdes que dan paso a un espacio con mesas.

Por las imágenes publicadas, se trató de un brunch con amigos y familiares cercanos. El espacio contó con una elegante y delicada decoración.

Embarazo

Richie Grainge y su esposo se casaron en 2023.

El 16 de octubre, Richie Grainge dio a conocer en Instagram que estaba esperando su segundo bebé. Se trató de una fotografía frente al espejo en la que deja ver su babybump y escribió:

"En camino a lanzar estos bebés + @srgatelier", escribió la hija del cantante Lionel Richie, haciendo referencia al nuevo integrante de la familia que crece en su vientre y a su marca de ropa SRG (iniciales de su nombre).

Temas
Te puede interesar

Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja más comentada de los Golden Globes 2026

Los Emmy crean el Legacy Award, el galardón que reconoce series relevantes

Leonardo DiCaprio protagoniza divertido momento viral en los Golden Globes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Lingotes de oro.
RESERVA FEDERAL

Oro y plata baten récords tras investigación penal a Jerome Powell

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026 donde perdieron la vida militares cubanos.
RESOLUCIÓN ABSOLUTA

Misiles, ciberataques y drones: así cayó el sistema de defensa aérea venezolano