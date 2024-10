Sophie Turner se siente feliz de regresar a su vida en Reino Unido

"Estoy pasando por un proceso legal en este momento, así que no puedo decir mucho, pero fue increíblemente triste. Tuvimos una hermosa relación, y fue duro", dijo la intérprete de Sansa Stark en la famosa serie de HBO Game of Thrones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Si bien el divorcio de Turner y Jonas se concretó en septiembre, la expareja aún se encuentra estableciendo los acuerdos sobre la custodia de Willa, de cuatro años, y Delphine de dos. Provisionalmente, las niñas pasan una temporada en Estados Unidos con su padre y otra con su madre.

Volver a casa

Pese a la ruptura, Turner asegura que regresar a su país ha sido un hecho positivo en su vida.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta. Sentí como si mi vida estuviera en pausa hasta que regresé a Inglaterra", comentó. "Nunca me siento yo misma cuando no estoy en Londres, con mis amigos y mi familia".

La actriz recordó que pasar lejos de los suyos etapas importantes de su vida fue un proceso difícil.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

"Estuve fuera durante mucho tiempo, seis años, y fue cuando mis amigos se comprometieron y cuando me quedé embarazada. El otro día fui a cenar con alguien y me dijo: ‘Nunca te toqué la barriga’. No tuvimos esas experiencias claves juntos".

La artista de 28 años también enfatizó que las diferencial culturales fueron duras, y para sentirse en casa ubicaba tiendas británicas.

“Lo primero que hacía era encontrar una tienda británica y abastecerme de chocolate para un mes”.