Soprano Marinel Cruz: "La música me ha rescatado de situaciones oscuras"

“Yo empecé a trabajar desde los 15 años haciendo lo que me gustaba. La transición al mundo operático fue por accidente. Yo quería estudiar educación musical, porque eso es lo que amo. Eso es lo que soy yo. Y cuando llegué a la universidad, pensaba que tenían un programa de canto popular. Yo quería ser la próxima Olga Tañón”, contó la soprano Marinel Cruz en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Pero cuando fui a mi primera clase de canto, mi maestra, con una voz impresionante, cuando abrió la boca y empezó a enseñarme la introducción de la técnica vocal, yo me quedé así [boquiabierta]. Y me dije: yo creo que estoy en el lugar incorrecto, creo que ella está confundida. Eso no es lo que yo quiero. Y entonces ahí me di cuenta de que lo único que ofrecían era canto lírico, que no tiene nada que ver con el popular. Estuve tres meses en negación, lloré mucho”, agregó.

Un día, porque el currículo se lo exigía, tuvo que presenciar un concierto de música clásica. Y fue entonces que apreció lo que hasta ese momento rechazaba por desconocimiento.

“Estuve en negación hasta que, tres meses después, tuve a ir por obligación a unos conciertos de gala, donde estaban cantando los mejores estudiantes del departamento vocal. Y ese día me enamoré cuando vi lo que ellos hacían. Me dije: quiero ser igual o mejor”, recordó.

“Desde ese día me iba a los cubículos a estudiar hasta las 10 de la noche. Y así fue como logré perfeccionar la técnica, entender y aceptar la información que la maestra trataba de trasmitir. Yo me negaba porque no conocía el género, no me gustaba. Dentro de mi ignorancia pensaba que era aburrido. Y creo que es la opinión de muchas personas que no lo conocen Gracias a Dios, después de eso me empezó a ir súper bien, gané competencias, me gradué y aparecieron contratos profesionales”.

Entre dos mundos

Pero haber nacido de padres músicos y crecido en medio de un ambiente de sonido tropical, le dio las bases que hasta hoy le sirven para pasearse por ambos estilos.

“Y tiempo después estoy aquí, combinando esos dos géneros, que de verdad no puedo decir cual me gusta más, porque los disfruto. Son diferentes mundos, pero no sabría decir si me gusta más la ópera o el popular, porque los dos me llenan”, aseguró.

Asimismo, reconoce que fue el elemento dramático lo que la atrajo hacia ese género de la gran escena.

“Fue el drama. Yo soy bien dramática. También soy educadora musical y cuando trato de persuadir a mis estudiantes y halarlos a este mundo de la ópera, les digo: miren esto es como una novela mexicana, donde ellos se conocen ahora y se aman a la hora. Entonces mañana ya se están casando. Ellos se ríen”, comentó sobre la narrativa melodramática que suele caracterizar el género.

La bohème es su ópera favorita y explica por qué.

“Como romántica empedernida, La bohème es una historia de amor muy linda con un final no muy feliz, pero es muy linda. Y la música, como el compositor plasma en esas líneas melódicas ese romance”, comentó.

“Hay uno que otro final feliz, pero a mí me gustan los que no terminan tan feliz. De verdad que es muy interesante. Las historias muchas veces son basadas en hechos reales”.

Sus recuerdos, su inspiración

El dolor por la pérdida de sus padres, a quienes dedica el concierto que presenta el 3 de marzo, le ha servido como vehículo de trasmitir emociones en escena.

“Tuve que interpretar un rol tres meses después de que mi mamá falleciera. Y siempre que canto ese rol me trae recuerdos. Cuando actuamos usamos eso de asociar y pensar en cosas pasadas. Cada vez que enfrento ese momento, vuelvo a enfrentar el duelo por la muerte de mi madre. Y eso es un reto muy grande, porque si lloras interfiere con la voz. Entonces hay que buscar un balance entre interpretar para llevarle el mensaje al público y cantar a la vez”, expuso.

“Y eso se dice fácil, pero no lo es. En la función más reciente que hice fue inevitable llorar. Gracias a Dios tengo mentores que me han ayudado tanto a trabajar la técnica y logré salvar la situación”.

Así mismo, Marinel Cruz contó cómo fue la experiencia de crecer en un hogar donde inició un legado musical que se propone continuar y ahora honrar con un concierto y álbum que lleva el mismo nombre.

“Mis padres eran músicos. Mi mamá era cantante y mi papá tocaba la guitarra y el bajo eléctrico. Ellos fallecieron de cáncer. Y yo sentía que necesitaba hacer algo que plasmara la herencia musical que ellos me dejaron. Y acá estoy realizando mis sueños y los de mis padres”, expresó.

“Fue muy divertido, porque mientras las niñas de mi edad estaban jugando con muñecas, yo jugaba a ser cantante como mi mamá, quería ser como ella. El género que mis padres hacían era el tropical, hacían merengue, salsa y también bolero. Entonces crecí aprendiéndome todas esas canciones”.

Un gran legado

Además del don de la música, a sus padres les debe otros valores que le inculcaron.

“Me dejaron una herencia musical que corre por mis venas. La música me ha rescatado de situaciones oscuras. Y eso es algo que llevo tatuado en el alma. Pero también me enseñaron la importancia del agradecimiento. Siempre habrá ángeles que nos guíen, que llegan, ayudan y se van. Tengo un corazón agradecido con esas personas que llegan a encaminarme y guiarme. Y ese es uno de los tesoros que más recuerdo de mis padres. También me enseñaron la humildad, a mantener los pies en la tierra”.

El álbum Marinel Una Voz, que presentará en Miami en honor a sus padres, incluye 10 canciones, entre ellas la versión acústica en español del tema Va todo al ganador, que el grupo ABBA popularizara en los años 80.

Para boletos o más información visite miamidadecountyauditorium.org o llame al 305.547.5414.