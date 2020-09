¡Sorpresa! Consideran a Tom Cruise para hacer a Iron Man

De acuerdo con el experto en Marvel, Daniel Richtman: "Están planificando un montón de cameos interesantes para que Strange interprete diferentes versiones del personaje que conocemos. Un ejemplo que escuché es que están considerando a Tom Cruise como el Tony Stark de otra tierra".

De esta manera, la estrella de Hollywood es una de las apuestas más fuertes para retomar el personaje que interpretó con éxito Robert Downey Jr. durante más de una década, reseñó tvazteca.com.

Embed Tom Cruise siempre había estado considerado para el personaje y esta sería su oportunidad en : . https://t.co/aH0xeQ6Qqx — TV Azteca (@Azteca) September 21, 2020

Entre otros detalles sobre la posibilidad de ver a Tom Cruise como Iron Man, se detalló que esto no se trataría de reemplazar el trabajo que ha hecho Robert Downey Jr., sino que sería una manera de enriquecer la trama de los multiversos y dar paso a las posibilidades a otras historias.

De hacerse efectiva la incursión de Tom Cruise, sería para una de las líneas temporales del multiverso que serán parte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sin embargo, hasta ahora todo se trata de un rumor y no hay nada confirmado por parte de la compañía ni por los actores, por lo que habrá que esperar.

Se sabe que el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está programado para el 22 de marzo de 2022, aunque esto podría cambiar en los próximos meses.