lunes 14  de  septiembre 2026
CINE

'Practical Magic 2' destrona a 'Spider-Man' de primer lugar en taquilla

Las hermanas brujas recaudaron otros 16 millones de dólares fuera de Norteamérica, alcanzando un total global estimado de 46 millones

La actriz y productora australiana Nicole Kidman y la actriz y productora estadounidense Sandra Bullock promocionan su próxima película “Practical Magic 2” durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon, en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 14 de abril de 2026.

La actriz y productora australiana Nicole Kidman y la actriz y productora estadounidense Sandra Bullock promocionan su próxima película “Practical Magic 2” durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon, en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el 14 de abril de 2026.

AFP/Chris Delmas

HOLYWOOD.- Las brujas de primera línea del reparto de Practical Magic 2, de Warner Bros., desplazaron a Spider-Man, de Sony, del primer puesto de la taquilla norteamericana que había ocupado durante semanas, según mostraron el domingo las estimaciones de la industria.

Casi tres décadas después de la querida película original, Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan para protagonizar Practical Magic 2, cuyo estreno —estimado en 30 millones de dólares— puso fin a la racha de seis semanas de Spidey en el primer lugar.

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La película retoma la historia de las hermanas Sally y Gillian Owens, brujas de la época actual que se enfrentan a una maldición: cualquier hombre del que se enamoren está condenado a una muerte prematura.

Las hermanas brujas recaudaron otros 16 millones de dólares fuera de Norteamérica, alcanzando un total global estimado de 46 millones.

La película original de 1998 apenas cautivó a la crítica en su estreno, pero logró generar un grupo de seguidores fieles que mantuvieron viva la esperanza de una secuela desde entonces.

"Las críticas son flojas, igual que la primera vez, pero la valoración del público es muy buena", señaló el analista de la industria David A. Gross.

"El reparto es lo que impulsa el éxito de estas películas, y Nicole Kidman, Sandra Bullock, Maisie Williams y Joey King son muy potentes".

Taquilla actual

Pero no todo fueron malas noticias para Spider-Man: Brand New Day, de Sony.

Tras encadenar una victoria tras otra, el éxito de taquilla protagonizado por Tom Holland y Zendaya se hizo con el segundo puesto este fin de semana, recaudando otros 8,4 millones de dólares y alcanzando un total mundial de 2.450 millones tras siete semanas en cartelera.

The Odyssey, de Christopher Nolan, navegó hasta un ajustado tercer puesto, recaudando otros 7,4 millones de dólares en el mercado nacional y sumando una cifra épica de 1.640 millones en su recorrido global de nueve semanas.

Runner, una comedia de acción protagonizada por Alan Ritchson y Owen Wilson, debutó en cuarto lugar; en ella, los héroes luchan contra un cártel para conseguir un trasplante de órgano vital para una niña enferma.

La cinta recaudó 6,4 millones de dólares en el mercado nacional para Angel Studios.

Coyote vs Acme ocupó el quinto puesto; Will Forte y un Wile E. Coyote animado lograron recaudar otros 5,6 millones de dólares para Falling Forward Films.

FUENTE: Con información de AFP

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