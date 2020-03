"Spider-Man" está en marcha con un nuevo spin-off

Según informa The Wrap, Sony fichó al co-guionista de "The Amazing Spider-Man 2", Roberto Orci, quien también trabajó en la nueva trilogía de "Star Trek". Por el momento, no se han revelado detalle sobre qué personaje podría protagonizar la película, pero los rumores apuntan a que podría tratarse de Kraven el Cazador, o bien una película de villanos reunidos al estilo "Los 6 Siniestros".