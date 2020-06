Spike Lee clama justicia tras el asesinato de George Floyd

Con la pregunta "¿Dejará de repetirse la misma historia?" como inicio del corto, Spike Lee lanza un mensaje en busca de justicia contra los abusos policiales en Estados Unidos. El realizador lanzó este breve corto en una emisión especial en la CNN, I Can't Breath: Black Men Living and Dying in America, en la que el director participó concediendo una entrevista.

Spike Lee lanzó este cortometraje pocas semanas antes del estreno en Netflix de su último largometraje, Da 5 Bloods: Hermanos de armas, que llega el 12 de junio, con el que el director lanza una mirada crítica sobre las consecuencias de la Guerra de Vietnam en soldados afroamericanos que regresan al país asiático ya como veteranos del conflicto bélico.