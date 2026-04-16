jueves 16  de  abril 2026
MODA

Stella McCartney crea colección accesible en colaboración con H&M

El objetivo principal de esta colaboración es hacer accesibles sus diseños de lujo a un público más amplio, manteniendo la sostenibilidad como eje central

La diseñadora británica Stella McCartney posa en la alfombra roja a su llegada a los Fashion Awards 2024 en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de diciembre de 2024.

La diseñadora británica Stella McCartney posa en la alfombra roja a su llegada a los Fashion Awards 2024 en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de diciembre de 2024.

AFP/Benjamin Cremel

LONDRES.- Camisas 'oversize', gabardinas amplias, sastrería elegante y bolsos con su emblemática cadena Falabella forman parte de la nueva colección de Stella McCartney para la multinacional sueca de moda H&M, su segunda colaboración en 21 años, que llegará a las tiendas e internet el próximo 7 de mayo.

La línea, realizada -como es su práctica habitual- con materiales sostenibles, combina piezas modernas con iconos del archivo de la diseñadora, como 'tops' con logos, estampados adornados con joyas y vestidos de punto y malla, todo fabricado con metal reciclado, algodón orgánico o lana certificada.

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"Veo esta colección como un viaje por mi historia de la moda, es una mezcla de clásicos actuales y algunas de mis prendas de archivo favoritas, que muestran mi evolución y mi estilo", explicó la hija del ex-Beatle Paul McCartney en una rueda de prensa en Londres.

Accesibilidad y sostenibilidad

Según la diseñadora, el objetivo principal de esta colaboración es hacer accesibles sus diseños de lujo a un público más amplio, manteniendo la sostenibilidad como eje central.

"Me interesaba hacerlo, pero solo si todo cumplía criterios estrictos de sostenibilidad. Todo tiene que ser sostenible o no lo hago", declaró en la presentación junto a la asesora creativa y directora de diseño de H&M, Ann-Sofie Johansson.

Stella McCartney subrayó que su regreso responde también a su deseo de continuar promoviendo prácticas responsables en la moda y combatir el elitismo del sector.

"Siempre he odiado lo elitista que es esta industria. Quiero que más gente pueda acceder a mis diseños y, al mismo tiempo, educar sobre materiales responsables y formas de consumo conscientes", afirmó.

La campaña, fotografiada en Londres por Sam Rock, está protagonizada por la actriz Reneé Rapp y las modelos Angelina Kendall y Adwoa Aboah, con imágenes que reflejan diversidad, conexión y conciencia ambiental, en línea con los valores de la colección.

Según Johansson, "Stella siempre ha tenido una visión audaz para la moda, y esta colección sigue su camino desde una voz joven y rompedora hasta una maestra del diseño atemporal". "Cada pieza de la colección es apetecible y cuenta una historia única", concluyó.

H&M vende unos 3.000 millones de prendas de ropa al año, lo que la convierte en uno de los estandartes de una industria de moda rápida cuyo crecimiento exponencial genera cantidades ingentes de residuos textiles, mientras que solo el 1 % de los tejidos utilizados para comercializar nuevas prendas son reciclados, según la Comisión Europea.

FUENTE: EFE

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