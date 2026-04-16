jueves 16  de  abril 2026
POLÉMICA

Autoridades investigan a Katy Perry tras denuncia de Ruby Rose

Rose acusó a Perry en Threads, respondiendo a un artículo de la cantante que hizo la revista Complex sobre su reacción a la interpretación de Justin Bieber en Coachella

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que Ruby Rose denunciara a través de Threads que presuntamente había sido víctima de agresión sexual por parte de Katy Perry, ahora las autoridades australianas han abierto una investigación sobre el incidente ocurrido en 2010.

A través de un comunicado, la Policía de Victoria confirmó a CNN que funcionarios del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne investiga la acusación que la actriz hizo en redes sociales, donde asegura que el hecho se suscitó en un club nocturno del distrito central de negocios de Melbourne.

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Acusación

Rose acusó a Perry en Threads a principios de esta semana, respondiendo a un artículo de la cantante que hizo la revista Complex sobre su reacción a la interpretación de Justin Bieber en Coachella.

“Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno Spice Market en Melbourne. ¿A quién le importa una m**rda lo que ella piense?”, escribió Rose en la publicación, ahora eliminada.

"Se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella. (...) Conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", escribió la actriz.

Aunque entonces dijo que no estaba interesada en presentar una denuncia policial sobre el asunto. Sin embargo, el martes 14 de abril informó que presentó la denuncia y que ya no podía hablar públicamente del asunto.

“Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio. Ahora puedo comenzar el proceso de sanación”, escribió.

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