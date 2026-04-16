jueves 16  de  abril 2026
SÉPTIMO ARTE

Revelan imágenes de Val Kilmer generadas por IA para una película

Los hijos de Kilme dieron el aval y les abrieron las puertas a su archivo de video, que sirvió de base para recrear a Kilmer en varias facetas de la vida

El actor Val Kilmer habla en el escenario durante la conferencia de prensa de Twixt durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2011 en TIFF Bell Lightbox el 12 de septiembre de 2011 en Toronto, Canadá.

El actor Val Kilmer habla en el escenario durante la conferencia de prensa de "Twixt" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2011 en TIFF Bell Lightbox el 12 de septiembre de 2011 en Toronto, Canadá.

AFP/Jason Merritt

LAS VEGAS.- Las primeras imágenes del regreso del fallecido Val Kilmer a la gran pantalla gracias a la inteligencia artificial fueron reveladas este miércoles en Las Vegas, donde los realizadores mostraron el trailer de As Deep as the Grave.

"No temas a los muertos y no me temas a mi", le dice un joven Kilmer a otro personaje en el clip, estrenado en el marco de la CinemaCon en Las Vegas.

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La línea retumbó en la sala, donde los hermanos Coerte y John Voorhees, director y productor de la película, hablaron sobre el largometraje que esperan se estrene a fin de año.

Kilmer murió en abril de 2025, a los 65 años, a causa de una neumonía.

La producción capturó titulares el mes pasado cuando los realizadores divulgaron el proyecto.

El uso de la IA en la industria del entretenimiento genera preocupación y fue neurálgico en las discusiones contractuales que paralizaron al sector en 2023, a medida que actores y guionistas vieron en el avance de la tecnología una amenaza a sus trabajos.

As Deep as the Grave, que sigue a la pareja de pioneros arqueólogos Ann y Earl Morris (quien se dice contribuyó a moldear el personaje de Indiana Jones), fichó a Kilmer antes de la pandemia para interpretar a un padre católico.

Pero debido a sus problemas de salud, Kilmer, quien padecía cáncer, desistió del rol.

Tras una pausa por la pandemia, los hermanos vieron en el avance de la tecnología una oportunidad para traer a Kilmer de vuelta en la piel del padre católico Fintan, quien "sufría de tuberculosis, y que, como muchos, fue al suroeste (de Estados Unidos) por el clima seco, y abrió varias misiones", comentó Coerte.

Los Voorhees abordaron a los hijos de Kilmer, Mercedes y Jack, quienes les dieron el aval y les abrieron las puertas a su archivo de video, que sirvió de base para recrear a Kilmer en varias facetas de la vida.

"Laborioso"

En su último papel en Top Gun: Maverick (2022), donde volvió a interpretar al arrogante Iceman, enemigo de Tom Cruise, Kilmer colaboró con una compañía que utilizó IA para reconstruir su voz, afectada por el tratamiento contra el cáncer que le aquejaba.

Los Voorhees no ahondaron en los detalles tecnológicos de su producción, pero John explicó que traer a Kilmer de vuelta a la pantalla "fue un proceso laborioso".

"Pasas mucho tiempo diseñando y rediseñando" para que el personaje sea lo más fidedigno posible "a la forma en que él hubiese actuado".

Los realizadores no desmeritaron que el tema pueda conflictuar a algunas personas, pero insistieron en que siguen los lineamientos del Sindicatos de los Actores de la Pantalla SAG-AFTRA, conocidos como las tres C: consentimiento, compensación y colaboración.

"Siguiendo este proceso, trabajando con la familia, podemos realmente demostrar la forma correcta de hacer esto", dijo Coerte a la AFP.

"Y creemos que los artistas se movilizarán en torno a eso y recuperarán el control, porque ahora mismo no está en sus manos", agregó.

La versión generada por IA de Kilmer aparece una hora y 17 minutos en pantalla, explicaron los realizadores que no revelaron la extensión total de la cinta.

FUENTE: AFP

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