Steven Spielberg prioriza realidad sobre ficción en "Disclosure day"

El director, productor y guionista estadounidense Steven Spielberg posa durante una sesión fotográfica para la película The Fabelmans, presentada como Homenaje en la Berlinale, el 21 de febrero de 2023 en Berlín.

LAS VEGAS.- El director Steven Spielberg presentó este miércoles en la CinemaCon en Las Vegas un abreboca de Disclosure Day, la cinta con la que regresa al género extraterrestre en el que incursionó por primera vez hace casi medio siglo.

Spielberg, quien fue recibido con una calurosa bienvenida en el Colosseum del Caesars Palace, que alberga la reunión anual del sector, dijo que nunca había visto un ovni pero que filmó Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) porque "era una gran historia para contar".

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"Ahora, 50 años después, hice Disclosure Day con más certeza de que hay más verdad que ficción en la cinta", acotó el realizador.

Disclosure Day, que estrena en Estados Unidos en junio, está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Henson y Colman Domingo, entre otros.

El adelanto mostró la conexión cósmica entre sus personajes, y trae una breve mirada a la vida extraterrestre, pero Spielberg, en conversación en el palco con Domingo, acotó que seleccionó con mucho celo qué mostrar antes del estreno.

"Esta película es una experiencia, y todo lo que necesitas desde comienzo a fin es un cinturón de seguridad", comentó.

Desde niño, Spielberg dijo que "lo que pasa en el cielo" le ha causado curiosidad.

"Realmente creo que esta película va a responder preguntas y te va a llevar a preguntar un montón de cosas".

El veterano director de 79 años y tres premios Óscar recibió un reconocimiento de la Motion Pictures Association en su primera visita a la CinemaCon, la convención en la que los estudios presentan a los dueños de las salas de cine sus ofertas venideras.

"Prometo que no será mi última", agregó Spielberg.

El director habló de sus memorias en el cine de su infancia, abogó por crear más películas originales y defendió la importancia de largas ventanas de proyección en los cines antes de que las películas vayan a las plataformas de streaming, que les han mordido el mercado a la taquilla.

'The Odyssey'

Universal Pictures abrió su presentación con una muestra de The Odyssey, de la mano de su director Christopher Nolan.

"Estoy realmente contento de que no salí después de Steven Spielberg", bromeó el oscarizado director anticipando la presentación del director.

"Tenemos una grande esta vez", dijo Nolan, cuyo último proyecto Oppenheimer fue un éxito en la taquilla que se coronó como la mejor película del año.

El clip abrió con Odiseo, interpretado por Matt Damon, en una playa, diciendo no recordar nada antes de Troya.

La mayor parte del adelanto exhibe una impresionante versión de la historia del caballo de Troya que los griegos usaron para entrar escondidos en la ciudad de Troya.

"¿Por qué The Odyssey? The Odyssey es una historia que ha fascinado a generación tras generación por 3.000 años", dijo Nolan.

"No es una historia, es la historia", agregó el director que fue ovacionado en el Colosseum del Caesars Palace.

El realizador sostuvo que fue un sueño de larga data adaptar a la pantalla grande La Odisea, de Homero, que narra el peligroso regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya.

La producción, protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, cuenta con un elenco estelar que incluye a Charlize Theron, Robert Pattinson y Zendaya.

FUENTE: AFP