Steven Spielberg revela si habrá secuela de "Los Goonies"

El productor ejecutivo y guionista participó en el evento online Reunited Apart, organizado por Josh Gad, una reunión virtual benéfica para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus que reunió a las estrellas de la cinta: Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data ), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy), Josh Brolin (Brand) y Joe Pantoliano y Robert Davi (los hermanos Fratelli). También intervino el director Richard Donner, el guionista Chris Columbus y Cyndi Lauper, quien interpretó el tema original del filme The Goonies 'R' Good Enough.