jueves 23  de  octubre 2025
MODA

Subastan otro Birkin de Hermès que perteneció a Jane Birkin

Regalado por Hermès a Jane Birkin en 2003, era uno de los cuatro bolsos que la artista recibió tras vender su emblemático prototipo en 1994 a beneficio de una asociación de lucha contra el sida

Imagen del primer Birkin creado por la casa de moda Hermès para la cantante y actriz Jane Birkin.

Imagen del primer Birkin creado por la casa de moda Hermès para la cantante y actriz Jane Birkin.

Captura de pantalla/Página web/Sothebys.com

PARÍS.- Uno de los bolsos Birkin de Hermès que perteneció a la cantante y actriz Jane Birkin se subastará el 5 de diciembre en Abu Dabi, meses después de la venta millonaria de otra pieza similar, anunció el martes la casa de remates Sotheby's.

Este gran bolso negro de cuero, conocido como el Birkin Voyageur, tiene un aspecto algo desgastado y está adornado con inscripciones manuscritas de la artista británica, fallecida en 2023. El objeto está valorado entre 230.000 y 430.000 dólares.

Lee además
Colección masculina de invierno 2025 creada por Véronique Nichanian.
MODA

Directora creativa de línea masculina de Hermès deja la firma
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

Regalado por Hermès a Jane Birkin en 2003, era uno de los cuatro bolsos que la artista recibió tras vender su emblemático prototipo en 1994 a beneficio de una asociación de lucha contra el sida, añadió la casa de subastas.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sotheby's (@sothebys)

El bolso fue subastado una primera vez en 2007 a beneficio de una asociación de defensa de los derechos humanos, y luego pasó a formar parte de una colección privada.

"Vender sus bolsos Birkin para recaudar fondos para obras benéficas que le importaban, después de varios años de uso, se convirtió en una tradición para Jane Birkin, y Hermès los reemplazaba cada vez", explicó Sotheby's.

En julio, el primer bolso Birkin diseñado especialmente para Jane Birkin en 1984 fue subastado por casi 8,6 millones de euros (casi 10 millones de dólares), convirtiéndose en el bolso más caro jamás rematado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La residencia del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida.
MAR-A-LAGO

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Te puede interesar

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata