sábado 27  de  junio 2026
EN PARÍS

Subastan en USD 940.000 joyas que pertenecieron a la actriz italiana Claudia Cardinale

Una parte de la suma recaudada se destinará a la fundación que la actriz, fallecida en septiembre, creó con su hija para ayudar a jóvenes artistas audiovisuales

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale.

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale.

AFP

PARÍS.- Una subasta en París de joyas que pertenecieron a la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida en septiembre, recaudó más de 940.000 dólares, informó a la AFP la casa Christie's.

Se remataron las "veinte joyas elegidas, apreciadas y llevadas por Claudia Cardinale" que estaban a la venta, según un comunicado.

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Una parte de la suma recaudada se destinará a la Fondazione Claudia Cardinale, la fundación que creó con su hija para ayudar a jóvenes artistas audiovisuales contemporáneos, especialmente mujeres.

El resultado superó la estimación más alta realizada por Christie's, precisó la casa rematadora.

Leyenda del cine italiano, Claudia Cardinale fue la musa de grandes directores, desde Luchino Visconti hasta Federico Fellini, pasando por Henri Verneuil y Sergio Leone.

Rodó en más de 150 películas en Italia, Francia y Hollywood, y fue una de las actrices más emblemáticas del cine italiano junto con Gina Lollobrigida y Sophia Loren.

Murió el 23 de septiembre en Nemours, cerca de París, donde vivía desde hacía muchos años.

FUENTE: AFP

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