"Sunflower": un documental que retrata el amor incondicional

ENTREVISTA Humberto Castro sobre documental "The Walker": "Constituye un legado para el futuro"

La obra ya genera expectativas y el director busca apoyo para su financiación y distribución.

La pasión por las historias

“Mi pasión por el mundo audiovisual comenzó desde que era niño”, confesó el cineasta, que creció entre cámaras y platós mientras acompañaba a su padre en la televisión cubana. Con solo 20 años culminó sus estudios en el Centro de Estudios de Radio y Televisión (CERT), y también se inclinó por el cine, con el sueño de “contar historias de una forma distinta, con más pasión, más detalle, y sobre todo, más realismo”.

Y ese sueño se ha hecho realidad en Miami, a donde emigró en 2005, y donde ha forjado una carrera sólida en la producción publicitaria.

Su talento creativo se explota al máximo cuando volca su estética y su sensibilidad narrativa al lenguaje del cine. Vimos en Voicemail, su primer cortometraje, la cruda historia de los cubanos Leo y su hija Mia, quienes intentan reunir a su familia en Estados Unidos, enfrentando la amenaza de coyotes y el peso de una decisión desesperada.

“Voicemail es una historia profundamente humana. Quería contar lo que muchas familias viven en silencio: la angustia, la esperanza, el amor incondicional”, contó Machado. “Fue muy gratificante ver cómo resonó en tantos lugares del mundo. Me sentí comprendido como cineasta y como inmigrante”.

Vale destacar la calidad de las actuaciones, la dirección de actores para lograr escenas donde la violencia dicta el ritmo, o aquellas más tiernas entre un padre y su hija. No extraña que la pieza de 20 minutos rodada en el sur de Florida haya obtenido numerosos reconocimientos en The Telly Awards, Hollywood Shortsfest Team, New York International Film Awards, Rome International Short Festival, Miami Street International Film Festival, Chicago Filmmaker Awards, entre muchos otros.

Sunflower: un documental en proceso

“Sunflower narra la historia de familias del condado de Miami-Dade que tienen hijos con condiciones especiales que requieren supervisión médica las 24 horas del día”, constató Machado.

El título no es casual. Para Machado, el girasol es la metáfora del instinto de supervivencia, de la necesidad de buscar la luz incluso en medio de la adversidad: “no importa cuántas nubes cubran el cielo, siempre se gira hacia el sol para sobrevivir. Así son estos padres; luchan cada día sin importar cuántos obstáculos aparezcan en el camino. Su único deseo es tener un día más con sus hijos”.

“El documental mostrará cómo es la vida cotidiana de estos niños y de sus padres: cómo hacen para garantizarles el cuidado médico que necesitan, de dónde sacan los recursos para costear tratamientos tan costosos, y cómo se encargan de su educación para que puedan integrarse a la sociedad”, precisó el creador.

Sunflower, a cargo de la productora Santana Media, requiere más inversión por la complejidad de su rodaje, la duración estimada de 60 minutos, y el uso de tecnología 4K. Asimismo, se trata de un documental bilingüe (en español e inglés con subtítulos).

El equipo está conformado por un grupo talentoso, pero sobre todo entregado a una historia tan conmovedora: Ana Gómez como co-escritora, Sergio González en la dirección de fotografía, Tulio Santander en la edición y José Ángel “WASA” Ramírez como editor asociado. El guion y concepto corren a cargo del propio Rubén Machado.

Sobre los desafíos de la producción, reveló que lo más complejo fue “seleccionar las familias adecuadas entre tantas que viven esta realidad”. Como amplió, “hay familias con pocos recursos, otras con una situación económica más estable; familias hispanas, anglosajonas, afroamericanas… incluso niños que ni siquiera nacieron en Estados Unidos”.

“Encontrar a aquellas familias luchadoras que mejor representaran este mensaje” es su propósito, pues, como subrayó, “nacer con condiciones especiales no distingue origen, idioma ni estatus social. El amor y la lucha por los hijos es universal”.

Según agregó, “también soy padre, y a veces me siento abrumado simplemente ayudando a mis hijos con sus tareas escolares, llevándolos al parque o haciendo actividades comunes”.

“Muchos de estos padres dedican su vida entera al cuidado de sus hijos, con la esperanza —en algunos casos— de que algún día puedan respirar por sí solos, caminar o comer sin asistencia. Renuncian a una vida ‘normal’: no hay fiestas, ni vacaciones, ni siquiera un momento de descanso en el día. Viven cada minuto por y para sus hijos. Este documental no solo busca mostrar la lucha de estos niños, sino exaltar la valentía, la entrega y el amor incondicional de sus padres”, recalcó.

Se espera que el material se estrene a inicios de 2026, tanto en festivales como en una premiere local en Miami, pensada especialmente para la comunidad.

“Sunflower está contado por las personas que lo viven cada día. No hay guión modificado ni dramatizaciones: es una historia auténtica, conmovedora e inspiradora que, estoy seguro, nos hará reflexionar a todos y nos motivará a ser mejores padres”, acotó el cineasta.

