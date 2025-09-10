miércoles 10  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Nuevo testigo agrega presión al caso entre Justin Baldoni y Blake Lively

Esta nueva acusación podría tener un impacto significativo en el juicio federal que enfrenta Baldoni en Nueva York, ya que refuerza el caso de Blake Lively

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Cindy Ord
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El conflicto legal entre Justin Baldoni y Blake Lively suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, un testigo anónimo presentó una declaración jurada que asegura haber sido víctima de abuso verbal por parte del actor y director, así como de su equipo, en un proyecto distinto a It Ends With Us.

Esta persona afirma que sufrió: “interacciones repetidas y negativas” y que incluso fue excluida del set de grabación, además de haber pedido que Baldoni no participara en actividades de promoción relacionadas con esa producción.

Esta nueva acusación podría tener un impacto significativo en el juicio federal que enfrenta Baldoni en Nueva York, ya que refuerza el caso de Blake Lively, quien lo demandó en diciembre de 2024 por acoso sexual, difamación y por un supuesto plan de desprestigio en su contra.

Serie de reveses

El proceso judicial ha estado marcado por una serie de reveses para el también productor. En junio de 2025, un juez desestimó la contrademanda de 400 millones de dólares que Baldoni había interpuesto contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y la publicista de la actriz, debilitando así su defensa.

A esto se sumó recientemente una nueva demanda de Lively, en la que exige una compensación millonaria por daños emocionales y psicológicos, amparada en una ley californiana que protege a víctimas de acoso contra represalias legales.

De acuerdo con reportes judiciales, el juicio principal está previsto para el 9 de marzo de 2026 en Nueva York, y se espera que además de este testigo anónimo, declaren otras figuras cercanas a las grabaciones, entre ellas coprotagonistas de Lively y la actriz Isabela Ferrer, quienes han manifestado su intención de testificar sobre el comportamiento de Baldoni en set.

Orden de protección

Como medida preventiva, la justicia concedió a Lively una orden de protección sobre sus comunicaciones privadas, lo que blinda sus mensajes con otras celebridades, salvo que se presenten como prueba formal durante el juicio.

El caso, que comenzó con acusaciones vinculadas a la filmación de It Ends With Us, se ha convertido en un escándalo mediático y judicial que expone tensiones en la industria del entretenimiento.

La aparición de este nuevo testigo no solo complica la situación legal de Justin Baldoni, sino que también amplifica la narrativa de Blake Lively, que asegura haber sido víctima de una campaña de hostigamiento y desprestigio.

A medida que se acerca la fecha del juicio, la atención pública y mediática seguirá puesta en cada movimiento legal. Con múltiples acusaciones sobre la mesa y testimonios que podrían inclinar la balanza, el proceso promete ser uno de los más seguidos en la industria cinematográfica de los últimos años.

