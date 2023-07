Surgen rumores sobre causa de separación entre Ricky y Yosef

Esta presunta causa de separación también fue publicada en Telemundo al traer a colación lo dicho en el programa de farándula Chisme no like y el portal web ThePopTingz.

"Fue el programa Chisme no like, el encargado de detallar que, al parecer, la estrella de la música se obsesionó con un actor porno llamado Max Barz, con quien habría interactuado e intercambiado likes (Me gustan) en las redes, pero además señalan a este joven de haber sido el tercero en discordia en la relación de intérprete. Pero ahora el portal ThePopTingz señaló que Ricky Martin enfrenta acusaciones de infidelidad, ya que se afirma que traicionó a su esposo, Jwan Yosef, al tener una aventura con el actor porno Max Barz, incluso en este medio aseguran que Martin y este joven -que se dedica a crear contenido erótico- tuvieron varios encuentros pasionales, algo que no ha sido confirmado, pero que cada vez cobra más fuerza", indicó la cadena hispana en su página web.

Además de la posible causa de separación mencionada se suma otra: según el periodista argentino del programa LAM (América) Ángel de Brito, el intérprete de éxitos como Livin' la vida loca, La mordidita y Tu recuerdo posiblemente tuvo o tiene un romance con Luis Santiago Elissalt.

"Este marplatence, influencer y only fans es el involucrado en Ricky gate (puerta)", publicó el periodista en sus stories en Instagram.

Ricky Martin-1-captura.jpeg El periodista argentino Ángel de Brito informó que posiblemente Ricky Martin tuvo o tiene un romance con Luis Santiago Elissalt. Captura de pantalla/Instagram/@angeldebritooki

"El tercero en discordia. Jwan lo conoce por redes, se lo muestra a Ricky, Ricky le escribe a Santiago, Jwan le deja de escribir, Ricky invita a Santiago a Mendoza", detalló Brito en otra publicación.

Ricky Martin-2-captura.jpeg El periodista argentino Ángel de Brito informó que posiblemente Ricky Martin tuvo o tiene un romance con Luis Santiago Elissalt. Captura de pantalla/Instagram/@angeldebritooki

Por ahora la célebre expareja no ha hablado al respecto desde que informaron en sus redes sociales la ruptura sentimental.

Ricky Martin, de 51 años, y Jwan Yosef, de 38, hicieron público su matrimonio en 2018. Para la fecha, la pareja mostró su hogar en Lo Ángeles a la revista Architectural Digest donde ambos -juntos a sus hijos- fueron la portada de la edición.

"Las obras de arte de Yosef adornan la mayoría de las paredes. La pareja le muestra a AD (Architectural Digest) su cocina, sala familiar, la colección de premios Grammy de Martin, la sala de proyección insonorizada, el enorme pasillo, el patio interior, el dormitorio principal, el dormitorio gigante, la hoguera, el estudio de grabación y el estudio de arte", reseñó el 1 de enero de 2018 dicho medio.

El pintor de origen sirio y el cantante se conocieron en 2016 cuando el arte los unió. Producto del matrimonio decidieron tener cuatro hijos: Renn Martin-Yosef, cuyo nacimiento anunció la pareja en octubre de 2019; Lucia Martin-Yosef, en agosto de 2019, y los gemelos Matteo y Valentino, que nacieron en 2008.

FUENTE: REDACCIÓN