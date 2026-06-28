domingo 28  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Surgen rumores de reconciliación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez

La expareja fue vista almorzando antes del concierto de Grande en Texas, según reveló una fuente a la revista People

La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.&nbsp;

La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025. 

AFP/Robyn Beck
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Al parecer Ariana Grande y su exnovio, el bailarín y fotógrafo Ricky Álvarez, han pasado tiempo juntos por estos días. La expareja fue vista almorzando antes del concierto de Grande en Texas el viernes, como parte de la gira Eternal Sunshine.

"Han estado pasando tiempo juntos últimamente", reveló una fuente a People, aunque un representante de la cantante declinó comentar al respecto.

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La revista confirmó que Grande, de 33 años, y Slater habían terminado su relación a principios de 2026. La cantante salió con Álvarez, también de 33 años, entre 2015 y julio de 2016.

"Estamos felices", declaró Grande a Billboard sobre la relación en mayo de 2016.

"Soy una chica muy feliz. Llevo una vida sana en este momento y creo que eso es todo lo que a la gente le interesa saber. Y punto", agregó.

Tras su ruptura con Álvarez, Grande mantuvo relaciones con Mac Miller, Pete Davidson, Dalton Gómez y, más recientemente, con Slater. Sin embargo, Grande y Álvarez han conservado su amistad. El bailarín incluso reaccionó a la mención de su nombre en el éxito de 2018 de la cantante, Thank U, Next, publicando un vídeo desenfadado en sus stories de Instagram, reseñó la revista.

El intercambio de mensajes desató rumores de que ambos habían retomado su relación en medio de la ruptura de Grande con Pete Davidson, pero ella se apresuró a aclarar que en ese momento eran amigos.

"Somos amigos; todo el mundo, que respire tranquilo", respondió Grande, añadiendo un emoji de corazón negro.

En sus interpretaciones más recientes de Thank U, Next, Grande ha modificado la letra que hace referencia a Álvarez. El 26 de junio cantó: "Escribí algunas canciones sobre Ricky; sé que él sigue apoyándome". Días antes, había cantado: "Escribí algunas canciones sobre Ricky; ahora siguen sonando genial".

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