Ariana Grande e Ethan Slater se separan tras casi tres años de noviazgo

MIAMI.- Ariana Grande e Ethan Slater han puesto fin a su romance, luego de casi tres años juntos. La información fue confirmada por una fuente a la revista People .

"La separación fue amistosa; se tomaron su tiempo y lo pensaron detenidamente antes de decidir tomar caminos separados", afirma la fuente. "Siguen siendo amigos y se apoyan mucho mutuamente. Su ruptura fue discreta hace varios meses".

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El informante señaló que la intérprete se encuentra tranquila y que actualmente está concentrada en la gira Eternal Sunshine, la cual comenzó el 6 de junio, así como también en el lanzamiento del álbum Petal previsto para el 31 de julio.

Romance

La cantante y Slater se conocieron durante el rodaje de Wicked, y fueron vinculados en julio de 2023. Pero fue en noviembre de 2024 que hicieron su relación pública en Instagram. Posteriormente, aparecieron juntos en varios eventos promocionales de Wicked y Wicked: For Good durante el último año y medio.

En noviembre, tras el estreno de la segunda entrega del musical, Slater calificó la actuación de Ariana Grande como: "de otro mundo".

En marzo, Grande envió un mensaje de apoyo a la última función de la obra de teatro off-Broadway de Slater, Marcel on the Train , que él coescribió y protagonizó. "Felicidades por la hermosa temporada de este hermoso espectáculo. Estoy muy orgullosa".

Aparentemente, los artistas tenían meses tratando de hacer que la relación funcionara en medio de sus apretadas agendas.

En noviembre una fuente dijo a People que ambos se apoyaban en sus carreras.