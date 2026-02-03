martes 3  de  febrero 2026
Surgen rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Fuentes aseguran que Kardashian y el conductor de Fórmula 1 tuvieron un encuentro romántico en Europa esta semana

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Dimitrios Kambouris
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Una nueva pareja de Hollywood está a punto de nacer. A inicios de febrero, el portal TMZ compartió un video que muestra a Kim Kardashian llegando a un hotel en París junto a la estrella de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Posteriormente, una fuente confirmó a la revista People que se trató de un encuentro romántico.

De acuerdo a la información obtenida hasta el momento, la pareja llegó a la capital francesa luego de haber compartido un vuelo privado desde Londres.

Otro medio en reportar la noticia fue The U.S. Sun, quien asegura que la pareja se reunió para una escapada de fin de semana en Estelle Manor, un hotel de lujo y club privado en la zona de los Cotswolds, en la campiña inglesa, antes de viajar a París.

La estrella de telerrealidad es amiga del piloto británico desde hace varios años, reporta People. En 2021, Kardashian y Hamilton fueron fotografiados juntos en los Premios a la Innovación de la revista WSJ y, de nuevo, en el desfile de debut de Pharrell Williams como director creativo de la colección masculina de Louis Vuitton en 2023.

Reacciones

Como es costumbre para la familia Kardashian, la noticia no tardó en generar conversación en las redes sociales. Miles de usuarios recurrieron a las diferentes plataformas para comentar tanto a favor como en contra de la pareja, creando una nueva avalancha de memes.

Desde que solicitó el divorcio de su exmarido Kanye West en 2021, tras casi siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, Kardashian estuvo románticamente involucrada con el comediante Pete Davidson y la estrella de la NFL Odell Beckham Jr. (se separaron en abril de 2024 tras menos de un año de noviazgo).

Por su parte, Hamilton ha sido vinculada a estrellas como Rihanna, Rita Ora y Sofia Richie a lo largo de los años, y en 2023 desató rumores de romance con Shakira.

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años.
ATAQUE VIAL

Detienen a hombre acusado de agredir a conductora y provocar choque en La Pequeña Habana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

