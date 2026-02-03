Surgen rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Una nueva pareja de Hollywood está a punto de nacer. A inicios de febrero, el portal TMZ compartió un video que muestra a Kim Kardashian llegando a un hotel en París junto a la estrella de Fórmula 1, Lewis Hamilton . Posteriormente, una fuente confirmó a la revista People que se trató de un encuentro romántico.

De acuerdo a la información obtenida hasta el momento, la pareja llegó a la capital francesa luego de haber compartido un vuelo privado desde Londres.

Fórmula 1 Ferrari se juega todo en 2026: el año del ahora o nunca para Leclerc, Hamilton y Vasseur

Otro medio en reportar la noticia fue The U.S. Sun, quien asegura que la pareja se reunió para una escapada de fin de semana en Estelle Manor, un hotel de lujo y club privado en la zona de los Cotswolds, en la campiña inglesa, antes de viajar a París.

La estrella de telerrealidad es amiga del piloto británico desde hace varios años, reporta People. En 2021, Kardashian y Hamilton fueron fotografiados juntos en los Premios a la Innovación de la revista WSJ y, de nuevo, en el desfile de debut de Pharrell Williams como director creativo de la colección masculina de Louis Vuitton en 2023.

Reacciones

Como es costumbre para la familia Kardashian, la noticia no tardó en generar conversación en las redes sociales. Miles de usuarios recurrieron a las diferentes plataformas para comentar tanto a favor como en contra de la pareja, creando una nueva avalancha de memes.

Embed en este momento tengo mucha envidia de kim kardashian y estoy enojada y de mal humor https://t.co/Z9Uh9PMMGX — chapita roan (@m4kebois) February 3, 2026 en este momento tengo mucha envidia de kim kardashian y estoy enojada y de mal humor https://t.co/Z9Uh9PMMGX — chapita roan (@m4kebois) February 3, 2026

Embed Kim Kardashian llegando al paddock de la F1 pic.twitter.com/62sd69N4y8 — Caro ¹ (@CarolinaTretoa) February 2, 2026

Embed lewis hamilton is dating kim kardashian so i blocked piere gasly pic.twitter.com/y3JTOGEADm — sofa (@ch1llb3ttr) February 2, 2026

Embed yo en clases cuando me pregunten sobre hamilton y kim kardashian pic.twitter.com/hbr3tvZM3D — m (@lovdbymar) February 2, 2026

Desde que solicitó el divorcio de su exmarido Kanye West en 2021, tras casi siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, Kardashian estuvo románticamente involucrada con el comediante Pete Davidson y la estrella de la NFL Odell Beckham Jr. (se separaron en abril de 2024 tras menos de un año de noviazgo).

Por su parte, Hamilton ha sido vinculada a estrellas como Rihanna, Rita Ora y Sofia Richie a lo largo de los años, y en 2023 desató rumores de romance con Shakira.