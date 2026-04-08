Hailey Bieber anuncia colaboración con Justin Bieber previo a presentación en Coachella

MIAMI.- Unos días antes de que Justin Bieber suba al escenario de Coachella para su anticipada presentación, su esposa Hailey Bieber anunció en Instagram el lanzamiento de una nueva colaboración entre su multimillonaria marca de belleza Rhode y el cantante.

A principios de abril, compartió un video donde se la ve tomándose fotos con Bieber mientras se reproduce una caricatura de fondo. El clip fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Rhode con la leyenda: "Rhode x los Bieber. 13 de abril".

Al día siguiente, la cuenta publicó una serie de fotografías de la pareja. En las instantáneas, lucían los nuevos parches hidrocoloides para granos de Rhode, diseñados por Justin en colaboración con la empresa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rhode skin (@rhode)

Coachella

Justin actuará en el festival de Coachella el sábado 11 y el sábado 18 de abril. La estrella del pop encabezará el lineup junto a Sabrina Carpenter, Karol G y la estrella de la música electrónica Anyma.

En Twitch, Justin ha estado ofreciendo a sus fans un adelanto de sus próximos conciertos compartiendo vídeos de él y su equipo preparando su set para Coachella.

"En Twitch, Justin les muestra a sus fans que está emocionado y trabajando duro para su actuación estelar en Coachella", declaró una fuente cercana al artista a la revista People en octubre.