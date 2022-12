Tania Bruguera: "El régimen vende a sus presos políticos"

“Cuando este performance surgió el coro tenía 135 nombres de presos políticos, y hoy sumamos 1773 nombres. Este nos demuestra que el régimen no juzga a los activistas ni opositores por sus actividades políticas, sino que les crea cualquier tipo de causa civil falsa, para decir al mundo que en Cuba no hay presos políticos”, dijo Tania Bruguera a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el perfomance que cuenta con música original de Alberto ‘Tito’ Mariño Fernández, quien presenta variaciones del himno nacional de Cuba, acompañando a la artista que por más 90 minutos ininterrumpidos da cuenta de los nombres y edades de quienes han sido privados de libertad por exigir libertad.

“El régimen ya no tiene azúcar que vender, ya no tiene playas que rentar, ya no tiene nada, por eso comenzó a vender islitas en el archipiélago, comenzó a vender el país y sus presos políticos. Ellos, los presos políticos, son el nuevo producto de venta, porque el régimen sabe que tienen un valor, y por eso están jugando con subirle el valor a sus cabezas”, dijo.

Arte y resistencia

Cobijándose en su máxima que afirma que “El arte sobrevive a cualquier dictadura”, Tania Bruguera, una de las artistas cubanas de más renombre llegó a la Ciudad del Sol como parte de los eventos paralelos a Art Basel a presentar su obra en El Espacio 23 junto a otros artistas cubanos contemporáneos, muchos de los cuales consideran que es un deber reflejar dentro de la historia del arte los horrores que se viven en Cuba, para que nunca se olviden.

“El performance es un medio artístico que trabaja con el lenguaje cotidiano, con los gestos, y es un tipo de arte que entiende cualquiera porque surge desde la vivencia, por eso es más fácil para transmitir las ideas”, dijo Bruguera, quien fue enfática en señalar que:

“Cada artista debe hacer lo que quiera, el arte que desee. Sin embargo, hay que apoyar a los artistas más vulnerables, que son quienes levantan un proyecto artístico con consecuencias para sus vidas y familias. Y hace falta que el mundo nos acompañe, que los empresarios no sigan haciendo negocios con Cuba, que la gente no siga yendo a hacer turismo a Cuba, y que la gente esté de parte del pueblo y no de un gobierno corrupto”.

Durante el evento, Tania Bruguera, cuyo arte ha sido celebrado por las catedrales de la cultura contemporánea, desde el MoMA de Nueva York hasta la Tate Modern de Londres, también presentó un mural en el que se lee en una libreta de caligrafía la frase: "Primero, tienes que matar al Fidel que llevas dentro", pieza con la que reflexiona sobre cómo las personas puede reproducir lo que critican y los sistemas que buscan cambiar.

Y, por otra parte, aseguró sentirse esperanzada de las movilizaciones sociales que siguen aconteciendo en la isla.

“Me siento contenta porque hace 6 años éramos cuatro personas pidiendo atención sobre estos temas, pero hoy en día son cientos y miles de voces. Los vimos el 27N frente al Ministerio de Cultura, el 11 de julio en las calles y hoy en día lo seguimos viendo en las manifestaciones alrededor de todo Cuba”.

Consultada sobre la posibilidad diálogo y el futuro de los presos políticos en la isla, Tania Bruguera, quien hoy ejerce como profesora en la Universidad de Harvard manifestó:

“Mi posición sobre el diálogo es que en este momento no se merecen que nadie dialogue con ellos. Sin embargo, siempre he pensado que el día que ellos decidan dialogar, es porque ya saben que perdieron, que es algo que la gente a veces no entiende incluso aquí en Miami”

“Hay dos opciones: una invasión en la que nos matemos entre todos, o llegar a un acuerdo final, porque todas las dictaduras del mundo han tenido transiciones pacíficas, pero creo que ellos no se van a sentar con nosotros, eso está clarísimo por ahora. Y yo personalmente no lo pienso pedir más porque es hora de que ellos nos lo pidan a nosotros, y eso va a ocurrir”, finalizó.