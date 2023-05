Tania Sarabia se vale de la comedia para hablar del COVID

La convivencia con los vecinos, las mascotas, la soledad y un contagió por COVID-19 -acobijados por una leve mirada a los problemas sociales que aquejan a la Venezuela de ahora- son los diversos anécdotas que cuenta Tania Sarabia durante una hora, que llevan al espectador a soltar más de una carcajada.

Como lo indica el Centro Cultural BOD, espacio donde se puede disfrutar de la pieza, La vida es un ratico es un tributo a la capacidad de supervivencia del ser humano y un reflejo de la naturaleza ingenua y noble del latinoamericano.

"Yo hablo de una cosa que me a mí me traumatizó, digo yo: lo del COVID. La gente ya no se acuerda porque tenemos fragilidad con la memoria... no se acuerdan, pero todavía está", declaró Tania Sarabia en una entrevista con el periodista Román Lozinski.

"Yo vivo sola, tú me dirás. Yo hablo con las matas, con las paredes, con los cuadros... tuve que hablar con la lavadora, la licuadora... fíjate, que llegué a pedirle prestado un perro a la vecina para bañárselo y hacer algo. Sabes que la rutina acaba con uno; y eso que yo leo, veo televisión", agregó la artista de 75 años en dicha entrevista radial.

Es así como con este monólogo, la también activista social celebra la vida, en la que la risa se ratifica como la principal herramienta de los venezolanos para sobrellevar las dificultades y adaptarse a tantos cambios en la cotidianidad.

"La vida es un ratico y la gente no tiene consciencia de eso... creen que no se va a morir. A mí me impresiona hablar con las personas o ver aptitudes en las que creen que no se van a morir...", reflexionó Tania Sarabia. "Es una venganza horrible. Yo siempre digo: 'si me divierto mucho me van a pasar la cuenta'... entonces, uno vive con miedo, con angustia como si nos van a cobrar (el divertirse)", añadió al conversar con Román Lozinski.

La vida es un ratico se puede disfrutar en los espacios del Centro Cultural BOD, en Caracas, el sábado 6 y domingo 7 de mayo a las 6:00 p.m. Los boletos se pueden adquirir en ticketmundo.com.