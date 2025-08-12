martes 12  de  agosto 2025
MÚSICA

Taylor Swift anuncia decimosegundo álbum, "The Life of a Showgirl"

Aunque Taylor no dijo cuándo el disco saldría a la venta, en su página web se puede obtener en preventa hasta el 13 de agosto

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Taylor Swift lo volvió a hacer. La cantautora hizo una aparición sorpresa en el podcast que su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, tiene junto a su hermano Jason. Durante la transmisión la ganadora del Grammy anunció el decimosegundo álbum de estudio.

"Quería enseñarte algo", le dijo Taylor a Jason, mientras tomaba un maletín verde menta con las iniciales TS en naranja.

Lee además
El rey emérito Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra), a 17 de abril de 2024.
MONARQUÍA

Juan Carlos I evalúa una adaptación de sus memorias al estilo "The Crown"
La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.   
CELEBRIDADES

Madonna pide ayuda para niños de Gaza en el cumpleaños de su hijo

Mientras Swift saca algo, Jason se sorprende y le pregunta: "¿Qué tenemos aquí?"

A lo que ella responde: "Este es mi nuevo disco, The Life of a Showgirl".

Embed

Lanzamiento

Aunque Taylor no dijo cuándo saldría a la venta el proyecto discográfico, en su página web está disponible es una preventa hasta el 13 de agosto. Los fanáticos pueden comprar la versión en vinilo por 30 dólares, en CD con un póster de la cantante por 13 dólares, y un casete por 20 dólares.

La portada del disco aún no ha sido revelada, pues tanto en el anuncio que hizo en el podcast como en la página se ha difuminado para mantener la expectativa.

Este es el primer álbum de Taylor desde que culminó su exitoso Eras Tour, el cual batió récord un mundial. Durante la gira, Swift lanzó The Tortured Poets Department, un álbum con 31 canciones que sus fanáticos también pudieran disfrutar en el espectáculo.

Temas
Te puede interesar

Louis BPM y Farruko estrenan el tema "Oe Oe"

Revelan causa de la muerte de Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson

Pensión que Christian Nodal envía no es suficiente según Cazzu

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

El opositor cubano Félix Navarro. 
REPRESIÓN

Denuncian "grave deterioro" de salud del preso político cubano Félix Navarro

 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 
MAPA ELECTORAL

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Funeral de Miguel Uribe
COLOMBIA

Miguel Uribe Turbay, el adiós a un guerrero que deja el compromiso de "volver a liberar a Colombia"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

Supraja Alaparthi, víctima del accidente en los cayos de Florida , y  Daniel Gavin Couch acusado de homicidio. 
JUICIO

Acusan a Capitán de parasailing en Los Cayos por muerte de turista