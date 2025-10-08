miércoles 8  de  octubre 2025
Taylor Swift explica por qué no actuará en el Super Bowl

Durante su participación en The Tonight Show, Taylor Swift explicó que no ha recibido una propuesta formal para ser parte de un Super Bowl

De izquierda a derecha: Ashley Avignone, Taylor Swift, Alana Haim y Este Haim asisten al Super Bowl LIX en el Caesars Superdome el 9 de febrero de 2025 en Nueva Orleans, Luisiana.

AFP/Gregory Shamus
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Mucho se especuló sobre la presunta participación de Taylor Swift en el Super Bowl 2026. Los rumores han sido una constante a causa del explosivo romance que la estrella pop protagoniza con el tight end de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

No obstante, los swifties recibieron otra noticia el domingo 28 de septiembre, cuando la National Football League (NFL) confirmó que sería Bad Bunny quien encabezaría el famoso espectáculo de medio tiempo.

Durante su participación en The Tonight Show, como parte de la promoción del disco The Life of a Showgirl, Jimmy Fallon abordó las curiosas especulaciones y le preguntó a Taylor la razón por la que no participará en la final de la NFL en febrero.

"La cuestión es la siguiente. Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son muy unidos. A veces llaman y preguntan qué opina ella sobre... y eso no es una oferta oficial ni una conversación en la sala de conferencias. Siempre podemos decirle la verdad: que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo de verdad", comentó la estrella de 35 años.

Tras aclarar que hasta ahora su equipo no ha recibido una oferta concreta, Taylor también destacó que actualmente no se siente capaz de poder concentrarse en montar un espectáculo para el Super Bowl, sabiendo los riesgos físicos a los que su prometido se expone durante la temporada.

"Eso es ajedrez violento. Eso son gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Toda la temporada estoy absorta en lo que hace ese hombre en la cancha. ¿Te imaginas si estuviera ahí fuera cada semana arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo pensara: 'Me pregunto cuál debería ser mi coreografía. Creo que deberíamos hacer dos versos de Shake it Off, Blank Space y Cruel Summer; sería genial'", señaló.

En este sentido, enfatizó que a Travis le encantaría que ella tuviera la oportunidad de ser la encargada del espectáculo, pero por los momentos ella no se siente totalmente preparada.

"Esto no tiene nada que ver con Travis, a él le encantaría que lo hiciera. Simplemente estoy demasiado concentrada".

Matrimonio

En el programa, Fallon también aprovechó para preguntarle sobre su compromiso y si el día de la boda de Selana Gómez y Benny Blanco hizo alguna broma al respecto.

"La vi ser la imagen más elegante y hermosa —no solo de novia, sino simplemente— que he visto en mi vida. Nunca había visto nada tan hermoso como ella el día de su boda", dijo.

"Y se merece toda esta felicidad. Benny es muy gracioso. Es el mejor. Di un discurso, pero me propuse no mencionar nada de mi compromiso. Nadie quiere que digas: 'Oye, sé que es el día de tu boda, pero...', con la mano levantada mostrando su anillo", dijo riendo. "Déjame darle la vuelta", bromeó Swift ajustando el anillo para que la piedra mirara hacia el dorso de su mano.

En el discurso, Swift habló sobre el 2008, año en el que se conocieron y entablaron la amistad que cada vez está más cerca de cumplir dos décadas. "Hablé un poco de 2008, de lo feliz que estoy por ella, de lo hermoso que ha sido formar parte de su vida. Pero no lo hice sobre mí".

La cantautora también habló sobre cómo Ed Sheeran se enteró del compromiso con Travis, alegando que había olvidado llamarlo y lo supo por la publicación en Instagram.

"Tengo la explicación perfecta. ¡No tiene teléfono! No tiene uno que funcione".

La artista compartió su compromiso con los amigos con quienes se había escrito durante el último mes. Como Sheeran no aparecía en sus mensajes, no recibió una notificación personal. "Cuando salió la noticia, pensé: '¡Dios mío, se nos olvidó llamar a Ed! ¡Ay, no! Es como de la familia. Lo quiero. Pero no tiene teléfono'".

