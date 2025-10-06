Taylor Swift rompe récord en Spotify con "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Taylor Swift nació para hacer historia y lo sabe. Con el lanzamiento de The Life of a Showgirl la artista volvió a batir récord en Spotify, donde se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en lo que va de 2025 en la plataforma de streaming musical.

La intérprete estrenó el duodécimo disco durante la medianoche del viernes 3 de octubre. No obstante, Spotify había adelantado que la producción había batido récord por tener la mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, superando los cinco millones.

CELEBRIDADES Taylor Swift sobre propuesta de Travis Kelce: "Lo dio todo: un 10 de 10"

MÚSICA El nuevo álbum de Taylor Swift marca su entrada a la era "Showgirl"

El domingo 6 de octubre, Swift estrenó el videoclip del sencillo promocional The Fate of Ophelia, el cual ya acumula más de nueve millones de visualizaciones en 14 horas, al momento de la publicación de este artículo.

Embed

Colaboraciones

The Life of a Showgirl cuenta con la colaboración de los suecos Max Martin y Shellback, productores de muchos del disco 1989, y de canciones que integran sus álbumes Reputation y Red.

Durante las promociones del disco, se apreciaba que la producción marcaría un cambio de ritmo. Travis Kelce, quien le propuso en agosto matrimonio a la cantautora, manifestó previo al lanzamiento que el álbum sería más animado que los últimos trabajos de Swift, además señaló que sería un un giro de 180 grados respecto a The Tortured Poets Department.

Muchos suponen que el cambio responde a que en esta oportunidad Taylor no trabajó con Jack Antonoff y Aaron Dessner, quienes han producido sus últimos trabajos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

La producción también sorprendió a algunos, pues consta tan solo de 12 canciones: entre ellas The Fate of Ophelia, que hace referencia al personaje de William Shakespeare en Hamlet, quien tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo; y Elizabeth Taylor, un guiño a la actriz referente de la edad de oro de Hollywood.

Fue en el podcast de su prometido New Heights‘, donde Taylor explicó que la portada -además de ser una referencia a la historia de Ofelia- era como terminaba sus noches cuando estaba de gira.

The Life of a Showgirl expone la vida de Taylor detrás del escenario del Eras Tour. "El disco nace del momento más alegre, salvaje y dramático que he vivido nunca", dijo Swift en el podcast de los hermanos Kelce.