lunes 6  de  octubre 2025
MÚSICA

Taylor Swift rompe récord en Spotify con "The Life of a Showgirl"

El domingo 6 de octubre, Swift estrenó el videoclip del sencillo promocional The Fate of Ophelia, el cual ya acumula más de nueve millones de visualizaciones en 14 horas

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Taylor Swift nació para hacer historia y lo sabe. Con el lanzamiento de The Life of a Showgirl la artista volvió a batir récord en Spotify, donde se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en lo que va de 2025 en la plataforma de streaming musical.

La intérprete estrenó el duodécimo disco durante la medianoche del viernes 3 de octubre. No obstante, Spotify había adelantado que la producción había batido récord por tener la mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, superando los cinco millones.

Lee además
La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario del Paris La Defense Arena como parte de su The Eras Tour, en Nanterre, noroeste de Francia, el 9 de mayo de 2024.  
MÚSICA

El nuevo álbum de Taylor Swift marca su entrada a la era "Showgirl"
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Taylor Swift sobre propuesta de Travis Kelce: "Lo dio todo: un 10 de 10"

El domingo 6 de octubre, Swift estrenó el videoclip del sencillo promocional The Fate of Ophelia, el cual ya acumula más de nueve millones de visualizaciones en 14 horas, al momento de la publicación de este artículo.

Embed

Colaboraciones

The Life of a Showgirl cuenta con la colaboración de los suecos Max Martin y Shellback, productores de muchos del disco 1989, y de canciones que integran sus álbumes Reputation y Red.

Durante las promociones del disco, se apreciaba que la producción marcaría un cambio de ritmo. Travis Kelce, quien le propuso en agosto matrimonio a la cantautora, manifestó previo al lanzamiento que el álbum sería más animado que los últimos trabajos de Swift, además señaló que sería un un giro de 180 grados respecto a The Tortured Poets Department.

Muchos suponen que el cambio responde a que en esta oportunidad Taylor no trabajó con Jack Antonoff y Aaron Dessner, quienes han producido sus últimos trabajos.

Embed

La producción también sorprendió a algunos, pues consta tan solo de 12 canciones: entre ellas The Fate of Ophelia, que hace referencia al personaje de William Shakespeare en Hamlet, quien tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo; y Elizabeth Taylor, un guiño a la actriz referente de la edad de oro de Hollywood.

Fue en el podcast de su prometido New Heights‘, donde Taylor explicó que la portada -además de ser una referencia a la historia de Ofelia- era como terminaba sus noches cuando estaba de gira.

The Life of a Showgirl expone la vida de Taylor detrás del escenario del Eras Tour. "El disco nace del momento más alegre, salvaje y dramático que he vivido nunca", dijo Swift en el podcast de los hermanos Kelce.

Embed
Temas
Te puede interesar

Taylor Swift vuelve a colaborar con el productor Max Martin en "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift hace historia al vender más de 100 millones de álbumes certificados por RIAA

Mariah Carey rompe el silencio sobre su antigua disputa con Eminem

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Un hombre graba imágenes con su teléfono durante las protestas en Santiago de Cuba. 
REPORTAJE

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESUPUESTO FEDERAL

Republicanos buscan un acuerdo y demócratas siguen en su posición intransigente

OpenIA y MDA unen estrategias para formar un gran consorcio de producción y ventas de semicondutores de alta gama para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.
TECNOLOGíA

OpenAI hace un gigantesco pedido de chips a AMD y entra en su capital accionario

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami