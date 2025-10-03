viernes 3  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Taylor Swift sobre propuesta de Travis Kelce: "Lo dio todo: un 10 de 10"

Durante una entrevista que concedió a Graham Norton, Taylor habló sobre los preparativos de la boda con Travis Kelce y abordó el proceso creativo de The Life of a Showgirl

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La propuesta de matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift continúa dando de qué hablar. Y, aunque los famosos compartieron en redes sociales el especial momento, la intérprete ha estado concentrada en las últimas semanas en el lanzamiento del disco The Life of a Showgirl, el cual se encuentra ya disponible en todas las plataformas.

No obstante, con motivo de la promoción del álbum, Swift concedió una entrevista al programa británico The Graham Norton Show, donde el presentador no perdió la oportunidad de abordar la romántica petición de Kelce.

Lee además
Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
MÚSICA

Taylor Swift vuelve a colaborar con el productor Max Martin en "The Life of a Showgirl"
La cantautora estadounidense Taylor Swift actúa durante su gira Eras en el estadio Sofi de Inglewood, California, el 7 de agosto de 2023.
MÚSICA

Taylor Swift hace historia al vender más de 100 millones de álbumes certificados por RIAA

La cantautora de 35 años manifestó que fue un momento maravilloso y que Travis realmente la sorprendió.

"Me sorprendió de maravilla. Mientras hablábamos en su podcast, mandó construir un jardín completo en la parte trasera de su casa para proponerme matrimonio", comentó.

Embed

Sobre si la petición había estado a la altura de lo que ella alguna vez imaginó, Taylor respondió: "Lo dio todo: un 10 de 10".

Norton también quiso conocer si la pareja ya se encuentra preparando la celebración de su unión y si compartirá los detalles de la boda, a lo que la intérprete de Cruel Summer expuso que en las últimas semanas había estado concentrada en el lanzamiento.

"Ya lo sabrán... Quiero empezar con lo del álbum primero, y la boda es lo que viene después en cuanto a planificación. Creo que será divertido planificarlo", añadió.

The Life of a Showgirl

Durante la entrevista, Taylor explicó que la idea del álbum nació durante el Eras Tour, una experiencia en la que se apoyó y que le ayudó a componer y mantenerse activa en la gira mundial.

"Estaba agotada físicamente, enferma y agotada, así que, para motivarme, tenía el álbum como un proyecto secreto y apasionante entre bastidores. Me impidió chocar contra un muro", dijo la estrella pop a Norton.

Swift aclaró que a diferencia de discos anteriores, este no se traduce en una experiencia totalmente introspectiva. “En los últimos años, tengo una perspectiva diferente y me gusta contar historias a cierta distancia, así que no es como hacer una autopsia completa de mí misma".

Embed

Sobre su desarrollo artístico, enfatizó:"Creo que ahora tengo más dominio. Siento que puedo hacer cualquier cosa corriendo con tacones. Tengo confianza para escribir estribillos más agudos, saltar una octava y hacer falsetes. Tengo más confianza después de la gira".

The Life of a Showgirl es el duodécimo proyecto de Taylor Swift y fue lanzado a la medianoche de este 3 de octubre.

La cantante señaló que para su padre y Travis, la canción más bonita es Opalite.

"Cultivar ópalos en un laboratorio es una metáfora interesante sobre la creación de tu propia felicidad, sobreponerse a las pruebas y tribulaciones y sentirse feliz de haber hecho las cosas según tus propios términos", explicó.

Temas
Te puede interesar

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions

Toni Costa reflexiona sobre ataques que recibe por relación con Mimi Ortiz

Príncipe William habla de cómo sus hijos enfrentaron enfermedad de Kate Middleton

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial
EN LAS REDES

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

¿El cierre del gobierno en EEUU afecta los pagos del Seguro Social?

Te puede interesar

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESPUESTO FEDERAL

Alta probabilidad que cierre gubernamental se extiende a la próxima semana

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"

Eglise Gutiérrez y Marinel Cruz se alternan en el rol de Cecilia Valdés.
ESCENA

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions