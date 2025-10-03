Taylor Swift sobre propuesta de Travis Kelce: "Lo dio todo: un 10 de 10"

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.

MIAMI.- La propuesta de matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift continúa dando de qué hablar. Y, aunque los famosos compartieron en redes sociales el especial momento, la intérprete ha estado concentrada en las últimas semanas en el lanzamiento del disco The Life of a Showgirl, el cual se encuentra ya disponible en todas las plataformas.

No obstante, con motivo de la promoción del álbum, Swift concedió una entrevista al programa británico The Graham Norton Show, donde el presentador no perdió la oportunidad de abordar la romántica petición de Kelce .

La cantautora de 35 años manifestó que fue un momento maravilloso y que Travis realmente la sorprendió.

"Me sorprendió de maravilla. Mientras hablábamos en su podcast, mandó construir un jardín completo en la parte trasera de su casa para proponerme matrimonio", comentó.

Sobre si la petición había estado a la altura de lo que ella alguna vez imaginó, Taylor respondió: "Lo dio todo: un 10 de 10".

Norton también quiso conocer si la pareja ya se encuentra preparando la celebración de su unión y si compartirá los detalles de la boda, a lo que la intérprete de Cruel Summer expuso que en las últimas semanas había estado concentrada en el lanzamiento.

"Ya lo sabrán... Quiero empezar con lo del álbum primero, y la boda es lo que viene después en cuanto a planificación. Creo que será divertido planificarlo", añadió.

Durante la entrevista, Taylor explicó que la idea del álbum nació durante el Eras Tour, una experiencia en la que se apoyó y que le ayudó a componer y mantenerse activa en la gira mundial.

"Estaba agotada físicamente, enferma y agotada, así que, para motivarme, tenía el álbum como un proyecto secreto y apasionante entre bastidores. Me impidió chocar contra un muro", dijo la estrella pop a Norton.

Swift aclaró que a diferencia de discos anteriores, este no se traduce en una experiencia totalmente introspectiva. “En los últimos años, tengo una perspectiva diferente y me gusta contar historias a cierta distancia, así que no es como hacer una autopsia completa de mí misma".

Sobre su desarrollo artístico, enfatizó:"Creo que ahora tengo más dominio. Siento que puedo hacer cualquier cosa corriendo con tacones. Tengo confianza para escribir estribillos más agudos, saltar una octava y hacer falsetes. Tengo más confianza después de la gira".

The Life of a Showgirl es el duodécimo proyecto de Taylor Swift y fue lanzado a la medianoche de este 3 de octubre.

La cantante señaló que para su padre y Travis, la canción más bonita es Opalite.

"Cultivar ópalos en un laboratorio es una metáfora interesante sobre la creación de tu propia felicidad, sobreponerse a las pruebas y tribulaciones y sentirse feliz de haber hecho las cosas según tus propios términos", explicó.