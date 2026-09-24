jueves 24  de  septiembre 2026
MÚSICA

Taylor Swift presenta versión extendida del álbum "The Life of a Showgirl: The Encore"

La noticia llega después de anunciar el lanzamiento del sencillo Patient Zero para el viernes 25 de septiembre

Taylor Swift asiste a la 55.ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Taylor Swift asiste a la 55.ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Vía Jamie McCarthy/Getty Images

LOS ÁNGELES.- La estadounidense Taylor Swift anunció que lanzará cuatro canciones nuevas en el álbum extendido The Life of a Showgirl: The Encore, que publica este viernes.

En redes sociales, Swift compartió una fotografía en la que aparece con un vestido dorado y tacones altos frente a un telón de teatro, acompañada del nombre del álbum en color naranja, uno de los elementos que caracterizó el concepto visual de The Life of a Showgirl (2025).

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La cantante también explicó que escribió las canciones en un viaje a Suecia en el que buscaba celebrar con sus colaboradores Max Martin y Shellback, que su álbum había tenido el mejor debut de la historia para un disco.

"En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones", apuntó.

"Espero que les encanten, porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos", añadió la cantante.

Patient Zero

Un día antes, la intérprete de Blank Space había sorprendido a sus seguidores con una cuenta regresiva que anticipaba el lanzamiento del sencillo Patient Zero para el mismo viernes.

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo 'Patient Zero' saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió la artista en Instagram junto a una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras está recargada en la pared.

Swift protagonizó un sketch de comedia de 'Law & Order' en la última edición de los premios Emmy, en los que supuestamente dejó pistas ocultas para sus seguidores, además de una serie de palabras sospechosas para descifrar: Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur.

Fue precisamente a partir de este acróstico y de la temática teatral del sketch que sus seguidores en redes sociales comenzaron a atar cabos, anticipando que el nuevo proyecto de la cantante llevaría por nombre 'Encore'.

El domingo, Swift, de 36 años, recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026.

Swift además es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

FUENTE: Con información de EFE

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